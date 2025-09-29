x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tres antioqueños se clasificaron al Mundial de freestyle, tras lucirse en el Latinoamericano que se disputó en Medellín

Estos son los ocho sudamericanos que representarán la región el Mundial de Polonia.

  • Dos argentinos y dos colombianos fueron los clasificados al Mundial de Polonia que se disputará en diciembre próximo. FOTO: Manuel Saldarriaga
    Dos argentinos y dos colombianos fueron los clasificados al Mundial de Polonia que se disputará en diciembre próximo. FOTO: Manuel Saldarriaga
  • 150 deportistas en representación de nueve países compitieron en el Latinoamericano de Freestyle que se disputó en Medellín. FOTO: Manuel Saldarriaga
    150 deportistas en representación de nueve países compitieron en el Latinoamericano de Freestyle que se disputó en Medellín. FOTO: Manuel Saldarriaga
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
29 de septiembre de 2025
bookmark

Con la participación de 150 deportistas de nueve países finalizó en Medellín el Latinoamericano de esta disciplina en la que además se lucieron los deportistas locales de la escuela Adrenalina.

El aporte local fue de 25 deportistas que liderados por Sebastián Peña Machine, lograron tres de los cupos en disputa para el Mundial que se realizará en Polonia, junto a Peña lograron el cupo Esteban Gómez y Mariana Taborda.

También le puede interesar: Conozca a Sebastián Peña, el freestyler paisa que pasó de la calle a brillar al lado de CR7

Juliana Vélez, subdirectora de Fomento del Inder, confirmó el éxito del Latinoamericano de freestyle disputado en Medellín y resaltó que la aceptación de la comunidad hacía los deportes del programa Adrenalina sigue en aumento.

150 deportistas en representación de nueve países compitieron en el Latinoamericano de Freestyle que se disputó en Medellín. FOTO: Manuel Saldarriaga
150 deportistas en representación de nueve países compitieron en el Latinoamericano de Freestyle que se disputó en Medellín. FOTO: Manuel Saldarriaga

Hay que recordar que esta iniciativa del Inder busca fomentar deportes no tradiciones entre los que están agility, break dance, orientación, capoeira, freestyle frisbee, freestyle fútbol, parkour, salto con cuerda, skateboarding, street workout, sambo, BMX freestyle, fútbol australiano y slackline.

Los deportistas clasificados en masculino son dos colombianos (Sebastián Peña y Esteban Gómez) y dos argentinos (Ignacio Chavez y Nicolás Gondra); mientras que en las mujeres los cupos fueron para una colombiana (Mariana Taborda), una venezolana (Laura Biondo), la chilena (Cata Vega) y la argentina (Soledad Arena).

Estos ocho sudamericanos serán los encargados de representar la región en las Finales Mundiales en el Ergo Arena de Sopot, Polonia, previstas desde el 13 de diciembre próximo.

¿Quiénes serán los competidores del Mundial de Freestyle en Polonia?

Los mejores 32 freestylers del mundo (16 hombres y 16 mujeres), clasificados a través de los 5 eventos de las Series Pulse, competirán en el Campeonato del Mundo de Fútbol Freestyle de Polonia.

Entre ese listado están los ocho representantes de Sudamérica: Sebastián Peña, Esteban Gómez, Ignacio Chavez, Nicolás Gondra, Mariana Taborda, Laura Biondo, Cata Vega y Soledad Arenas.

La competencia se realizará el 13 de diciembre en el Ergo Arena, un pabellón deportivo con un aforo de más de 10.000 espectadores.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Freestyle
Medellín
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida