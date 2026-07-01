Tres basquetbolistas antioqueños estarán con Colombia en la ventana de clasificación al Mundial de Catar 2027

El técnico Tomás Díaz definió los doce jugadores convocados para los duelos por la tercera ventana de clasificación del Grupo C, al Mundial de Qatar 2027.

Entre los elegidos están tres antioqueños, se trata de Samuel Hincapié que debutará con la Tricolor, acompañado del experimentado Juan Diego Tello y Juan Carlos Cárdenas que regresa al quinteto nacional.

A ellos se unieron figuras como Jaime Echenique, Braian Angola, Michael Jackson, Romario Roque, Hansel Atencia, Darwin Blanco, Soren de Luque, Hanyer Montaño, Cristian Solís.

Colombia está actualmente en el segundo lugar del Grupo con cinco puntos. El líder es Brasil con 8 unidades, mientras que Venezuela y Chile tienen cuatro puntos.

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Hay que recordar que, a la siguiente ventana de clasificación al Mundial de Catar 2027, avanzarán los tres primeros de cada grupo para una tercera ventana en la que se medirán ante los otros clasificados por América, para determinar, las siete selecciones que se quedan con el cupo por esta región a la cita mundialista.

Colombia, con la experiencia de jugadores como Tello, Echenique, Angola, Atencia y Jakson, espera hacer valer la condición de local que tendrán en Cali para buscar los triunfos que los mantengan en la zona de clasificación.

Los partidos ante Chile, Brasil y Venezuela serán los días 3, 6 y 9 de julio en el coliseo Evangelista Mora de la Sultana del Valle. En esa ciudad el grupo ya completa dos semanas de preparación.

80 selecciones de las cuatro regiones de Fiba (Federación Internacional de Baloncesto) disputan las ventanas de clasificación que darán 12 cupos a las selecciones de Europa, siete de América, siete para Asia y Oceanía y cinco para África.