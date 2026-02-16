Tras la Copa Mundo de Medellín, los medallistas colombianos ya piensan en la siguiente parada en París

Tras lo vivido en Medellín, durante la primera parada de las Copa Mundo de natación artística, en la que los colombianos lograron cuatro medallas: dos platas e igual número de bronces, los nadadores nacionales continúan con sus entrenamientos, pues ahora sueñan con estar en las siguientes paradas que ha programado la World Aquatics. Gustavo Sánchez Acero y Emily Minante, ganadores de la medalla de plata en el dúo mixto libre y Nicolás Tascón, ganador de bronce en el solo libre masculino, fueron los colombianos que ganaron medallas en las pruebas individuales; mientras que los equipos nacionales ganaron la plata con Equipo Libre y el bronce con el Equipo Acrobático.

Con la felicidad y la tranquilidad de haber celebrado medallas con el público en Medellín, los deportistas colombianos regresan a sus respectivas ligas para seguir sus entrenamientos con la esperanza de ser convocados por la Federación Colombiana de Natación para estar en la siguiente parada de la Copa Mundo, que se celebrará en París del 27 al 29 de marzo. Los únicos confirmados en esa cita son Gustavo Sánchez Acero y Emily Minante, quienes también estarán en Pontevedra (España), del 29 al 31 de mayo; y la Súper Final en Toronto (Canadá), programada del 19 al 21 de junio. La única competencia en la que Sánchez y Minante no estarán será en Xi’an (China), entre el 1 y el 3 de mayo, según confirmó el medallista mundial.

En 2026 no hay Mundial mayores y por ello, las competencias en las que Sánchez y Minante van a estar son las paradas mundiales, así como los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, del 24 de julio al 8 de agosto y los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, entre el 12 y el 26 de septiembre. En esas competencias Sánchez espera defender las medallas de oro ganadas en la edición pasada.