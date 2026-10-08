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Los tres pisteros con los que Colombia actuará en el Mundial en China

El ciclismo de pista de Colombia iniciará en Shanghái el camino hacia Los Ángeles-2028 con tres representantes olímpicos que llegan respaldados por resultados, experiencia y la ambición de conquistar medallas.

  • Srefany viene de conquistar tres oros en los Juegos Suramericanos en Argentina. FOTO: GETTY
    Srefany viene de conquistar tres oros en los Juegos Suramericanos en Argentina. FOTO: GETTY
  • Quintero viene de vencer a Ortega en los Panamericanos. FOTO: PANAM SPORTS
    Quintero viene de vencer a Ortega en los Panamericanos. FOTO: PANAM SPORTS
  • Cristian Ortega, de 26 años de edad, buscará tener protagonismo en un nuevo Mundial. FOTO PANAM SPORTS
    Cristian Ortega, de 26 años de edad, buscará tener protagonismo en un nuevo Mundial. FOTO PANAM SPORTS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 5 horas
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Hay dos objetivos claros de la representación de Colombia que estará presente en el Campeonato Mundial de pista, categoría mayores, que se celebrará entre este 14 y 18 de octubre en el Velódromo de la Isla Chongming, en Shanghái, China.

El primero es obtener una buena cantidad de puntos en el certamen que abre el ranking de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028. El segundo, sin lugar a dudas, es buscar los puestos de honor en las diferentes pruebas de velocidad en las que competirán.

Así lo expresó este jueves, antes de emprender el viaje a territorio asiático, el seleccionador nacional John Jaime González, quien tiene grandes expectativas en los tres pedalistas que convocó, sobre todo por el historial que acumulan y el buen momento deportivo que atraviesan.

Se trata de la antioqueña Stefany Cuadrado, de 20 años, quien como juvenil conquistó cuatro medallas de oro en Mundiales y que, en su debut ante la élite en esta clase de certámenes, en 2025, obtuvo el bronce en la prueba del keirin en la cita celebrada en Santiago de Chile.

Lea: Stefany Cuadrado voló y es la reina de la velocidad en los Juegos Centroamericanos, ¿cuántas medallas lleva?

También estará el vallecaucano Kevin Santiago Quintero, quien ya sabe lo que es subir al podio ante los mejores especialistas del mundo y también en el keirin. En el Mundial de 2022, en Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia, logró el bronce; un año después, en Glasgow, Escocia, se proclamó campeón, y en 2024, en Ballerup, Dinamarca, volvió a quedarse con el bronce.

El grupo lo completa el barranquillero Cristian Ortega, que terminó cuarto en la prueba del kilómetro contrarreloj en el Mundial disputado en suelo danés.

Los tres vienen, además, de conseguir buenos resultados en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina. Stefany, quien cuenta con el apoyo de Indeportes Antioquia, Orgullo Paisa y la Fundación Fraternidad Medellín, a través de su equipo 10 de 10, venció en la velocidad por equipos, la velocidad individual y el keirin.

Quintero, por su parte, se impuso en la final de velocidad a Ortega, mientras que el barranquillero celebró el oro en el keirin.

Quintero viene de vencer a Ortega en los Panamericanos. FOTO: PANAM SPORTS
Quintero viene de vencer a Ortega en los Panamericanos. FOTO: PANAM SPORTS

A este buen momento se suma lo realizado por Ortega en el Campeonato Panamericano élite disputado a comienzos de año en el Velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile, donde fue el más veloz en el kilómetro. En esa misma prueba, pero en la rama femenina, Cuadrado también se quedó con el triunfo.

Con este nivel y la experiencia acumulada en los grandes escenarios, los tres colombianos esperan volver a ser protagonistas en el Mundial de Shanghái.

“Lo primero es tratar de llegar y acumular el mayor número de puntos olímpicos, porque ya empieza la clasificación. En este evento comienza ese proceso. Pero también, como siempre, la idea es buscar la camiseta arcoíris, es un objetivo grande”, explicó el seleccionador, quien evidencia gran confianza y optimismo en sus pupilos. “Los tres son olímpicos. Entonces no vamos a participar, no”.

Para el técnico antioqueño, el proceso que ha llevado durante años tiene una recompensa que va mucho más allá del respeto internacional adquirido. Su mayor satisfacción está en el impacto que ha logrado generar en la vida de quienes dirige.

“A mí me mueven mis muchachos. Yo estoy impactando en la vida de alguien y mi objetivo es cambiarles la vida a ellos: su modo de pensar, de actuar, y económicamente también los cambia. Entonces pienso que todo eso es una retribución demasiado grande para mí”, manifestó.

Cristian Ortega, de 26 años de edad, buscará tener protagonismo en un nuevo Mundial. FOTO PANAM SPORTS
Cristian Ortega, de 26 años de edad, buscará tener protagonismo en un nuevo Mundial. FOTO PANAM SPORTS

Ese impacto, además, se refleja en las nuevas generaciones. John Jaime considera que los resultados de Cuadrado, Quintero y Ortega sirven de inspiración para los jóvenes que vienen detrás y que empiezan a compartir escenarios con los corredores de élite.

“Ellos son motivación para otros corredores y, como los juveniles entrenan con los élites, ven que son normales, que son simplemente comunes y corrientes, y que ellos pueden llegar allá y aspirar a esas cosas. Detrás de los que van a ir a este Mundial vienen muchos más”, sostuvo.

El técnico recordó, en ese sentido, a las nuevas figuras que empiezan a destacarse en el proceso nacional, entre ellas Valeria Hernández, de Bogotá, o la antioqueña Manuela Loaiza, quien recientemente consiguió bronce, en sprint, en el Mundial juvenil este año en Bélgica. Para González, ese relevo es precisamente una de las razones por las que vale la pena el trabajo de tantos años.

Siga leyendo: Mariana Pajón, oro en los Juegos Suramericanos de Argentina: “Esto fue como reinventarme”

Ahora, mientras Cuadrado, Quintero y Ortega afrontan en Shanghái el inicio del camino olímpico, González también mira hacia el gran desafío que viene: intentar llevar a nuevos representantes colombianos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, entre ellos a Mariana Pajón, que alterna el BMX con la pista y que viene de ganar oro, en velocidad equipos, en los Suramericanos.

“Eso lo vamos a intentar, a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Tenemos un respaldo muy grande y varias niñas con mucho talento”, finalizó González.

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Bloque de preguntas

¿Cuál es el principal objetivo de Colombia en el Mundial de Shanghái?
Sumar la mayor cantidad posible de puntos para el ranking de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028.
¿Qué antecedentes tienen los tres colombianos en Mundiales?
Stefany Cuadrado ganó bronce en el keirin de 2025; Kevin Quintero fue campeón mundial de keirin en 2023, además de conseguir dos bronces en 2022 y 2024; y Cristian Ortega fue cuarto en el kilómetro en 2024.
¿Qué significa para González que sus corredores sean referentes para los jóvenes?
Es una de sus mayores satisfacciones. Considera que los resultados de sus dirigidos inspiran a los juveniles y demuestran que ellos también pueden llegar a competir al máximo nivel.

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