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Kimi Antonelli ganó la Sprint y la Qualy en Silverstone: ¿cuándo y cómo ver la carrera del GP de Gran Bretaña de F1?

El joven piloto estrella de la Fórmula Uno, Andrea Kimi Antonelli, se impuso tanto en la Sprint como en la Qualy de Silverstone a los pilotos de Ferrari. Sebastián Montoya no tuvo un buen día en F2.

  • Kimi Antonelli ganó 5 de los 10 Grandes Premios del año. FOTO: X MercedesAMGF1
    Kimi Antonelli ganó 5 de los 10 Grandes Premios del año. FOTO: X MercedesAMGF1
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Pese a una jornada de viernes dominada por el ídolo local Lewis Hamilton, el italiano Kimi Antonelli superó al británico el sábado para ganar la carrera esprint del Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, en el trazado de Silverstone.

Hamilton (Ferrari) salió desde la pole position y lideró las primeras vueltas, pero terminó viéndose superado por la potencia del Mercedes de Antonelli. Lando Norris (McLaren), vigente campeón del mundo británico, fue tercero.

“Las primeras diez vueltas con Lewis fueron muy divertidas, empujamos los dos a fondo y cuando pude activar el modo ‘adelantamiento’ supe que podía tener mi oportunidad para superarlo”, resumió Antonelli, líder del mundial.

Cuando se apagaron los semáforos, Hamilton logró defender su pole position y aceleró a fondo para tratar de despegarse de sus perseguidores, con Antonelli manteniéndose siempre en torno a un segundo de distancia.

Por detrás del italiano, las posiciones fluctuaron, con continuos adelantamientos entre los McLaren de Norris y Oscar Piastri, el Mercedes de George Russell, la Ferrari de Charles Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen.

Con esa guerra abierta en el pelotón, la carrera esprint, de 17 vueltas, pasó a ser cosa de dos, hasta que a mitad de carrera, en la vuelta 8, Antonelli superó finalmente al británico, sin ceder ya terreno hasta la bandera de cuadros.

En Qualy también dominó Kimi

Marcando 1m28s111, Andrea Kimi Antonelli también dominó en la clasificación, dejando obsoleto a su contendiente en la Qualy, el monégaso de Ferrari, Charles Leclerc, quien quedó a solo 17 milésimas del líder de la categoría en 2026. En tercer lugar saldrá Lewis Hamilton, quien el viernes 3 de julio hizo la mejor marca para quedarse con la pole sprint. En cuarto lugar se encuentra otro local, George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes.

Max Verstappen, por su parte, arrancará en la posición número siete. Cada una de las caídas, por pequeñas que sean, de Verstappen con Red Bull aumenta los rumores de una probable salida al finalizar la temporada a McLaren. Justamente, los pilotos de la escudería inglesa se posicionaron en sexta y octava posición. Isack Hadjar, compañero de “Mad -Max”, empezará en la quinta casilla.

La carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno será este domingo 5 de julio a las 9:00 a.m., hora de Colombia, con transmisión de ESPN y Disney+.

Mala clasificación para Sebastián Montoya en F2

El piloto del equipo Prema Racing en Fórmula 2, el colombiano Sebastián Montoya, tuvo mala suerte en la carrera sprint del GP de Gran Bretaña. El cafetero que venía de abandonar el fin de semana pasado en Austria a pesar de conseguir un podio en la carrera corta del circuito Red Bull. Montoya sufrió un despiste en la última curva este 4 de julio, se pasó el piano y terminó en la tierra.

Sebastián saldrá desde el fondo en la carrera de F2 en Silverstone, la cual está programada para las 5:15 a.m., con transmisión de ESPN y Disney+.

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Lea también: Lewis Hamilton “vuela” en Silverstone y se hace con la pole para la sprint: ¿a qué hora y dónde ver la carrera?

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