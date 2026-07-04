Colombia es la quinta selección más “barata” de octavos de final del Mundial-2026

Las brechas económicas en el fútbol son enormes. La diferencia entre el valor de la Selección de Francia, el equipo más costoso del Mundial de Norteamérica, y el combinado de Qatar, el plantel con menor valorización que participó en el torneo, es de 1.500 millones de euros. La plantilla de los galos, subcampeones en 2022 y candidatos al título en 2026, tiene un precio total de 1.520 millones, de acuerdo con Transfermarkt. El seleccionado asiático, que apenas sumó un punto en la fase de grupos de este Mundial (empató 1-1 con Suiza), solo cuesta 19,93 millones, según los datos de dicho portal. Le puede interesar: “Merecimos otro gol”: Néstor Lorenzo habló de la falta de eficacia de Colombia frente al arco tras el 1-0 ante Ghana Durante la fase de grupos del Mundial, que terminó el pasado fin de semana, las diferencias económicas entre las plantillas fueron muy evidentes. Sin embargo, el primer Mundial de 48 selecciones tuvo a equipos como Cabo Verde, muy inferior en el papel a España, sus rivales del grupo que tenían plantillas valoradas en 1.220 y 359,30 millones, respectivamente, dando la sorpresa y avanzando de ronda: llegaron a los 16avos de final que terminaron el viernes.

Se “emparejaron” las chequeras

Antes del inicio de la Copa del Mundo de Norteamérica hubo muchos reparos por el nuevo formato. Había quienes decían que el programa con 48 equipos dañaba el espectáculo y le permitía a los equipos grandes, con sus futbolistas de élite y métodos de preparación, pasar a la siguiente ronda sin exigirse. Hubo algo de razón. Francia no se despelucó para superar los grupos, donde enfrentó a Senegal, Irak y Noruega. Con Argentina sucedió lo mismo en la zona en la que se midió con Argelia, Austria y Jordania. Lea: Carlos Queiroz elogia a la hinchada colombiana: esto dijo el entrenador de Ghana No obstante, hubo sorpresas: Marruecos complicó a Brasil en un grupo parejo; Canadá quedó encima de Bosnia, Australia sobre Turquía y Colombia finalizó por encima de Portugal, cuya plantilla vale 3,6 veces más que la del elenco cafetero (1.100 vs, 302,35 millones de euros). En lo deportivo se rompieron brechas. En lo económico, cuando inició la segunda ronda, a la que clasificaron 32 selecciones, también se redujo la diferencia económica entre los planteles de los elencos clasificados. Aunque la brecha se acortó en esa ronda, la diferencia entre los franceses, que gracias a figuras como Kylian Mbappé, valorado en 200 millones de euros, es el equipo más costoso del Mundial, y el seleccionado de Sudáfrica, el de menor precio en su plantilla en 16avos de final, fue de 1.470,75. Los 26 futbolistas del equipo europeo valen 1.520 millones. Los sudafricanos, que lograron, por primera vez en su historia, superar la fase de grupos de una Copa del Mundo, están valorados en 49,25 millones de euros. Siga leyendo: La enfermedad que golpea a la Selección Colombia en pleno Mundial: James afectado y Lorenzo piensa en Suiza En esa ronda hubo 13 de los 16 equipos europeos que clasificaron a la Copa del Mundo. Entre tanto, África metió 9 de los 10 elencos que consiguieron cupo en Norteamérica 2026. Suramérica ingresó 5 de los 6 seleccionados que lograron cupo; mientras que Concacaf (Centroamérica y El Caribe) metió 3 y Asia dos. El dominio de Europa en el torneo se explica, de alguna manera, porque tienen los planteles más costosos dentro del top 5. Brasil, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, es el primer seleccionado de otra confederación que aparece en el listado: es sexto. Su plantel está valorado en 928, 20 millones de euros: de los 26 futbolistas convocados el que mayor valor tenía era el extremo del Real Madrid Vinícius Júnior, cuyo pase cuesta 200 millones de euros.

Los octavos confirman dominio

Las selecciones que clasificaron a los octavos de final del Mundial de Norteamérica están valoradas en 10.233,93 millones de euros, de acuerdo con los datos del portal Transfermarkt. El seleccionado con la plantilla menos costosa es Egipto, cuyo plantel vale 116, 48 millones de euros. Lo siguen Paraguay (153,65 millones), México (191,85 millones), Canadá (198,65 millones), Colombia (302,35 millones), Suiza (332,50 millones), Estados Unidos (385,65 millones), Marruecos (447,70 millones), Bélgica (547,50 millones), Noruega (589,90 millones), Argentina (807,50 millones) y Brasil (928,20). La parte alta del valor en el mercado en los octavos de final la tienen cuatro equipos europeos: Francia (1.520 millones), Inglaterra (1.360 millones), España (1.220 millones) y Portugal (1.100 millones). Aunque son potencia en el papel, en la cancha habrá que ver si la brecha económica también tiene peso.

El juego más caro se juega en Dallas

Este lunes 6 de julio se disputará el partido más costoso del Mundial de Norteamérica. En el estadio de Dallas, Texas, se enfrentarán las selecciones de España y Portugal. En la cancha se medirán dos equipos cuyas plantillas tienen un valor de 2.320 millones de euros, de acuerdo con los datos de Transfermarkt. El futbolista mejor valorizado que saldrá a ese encuentro de octavos de final será el joven Lamine Yamal, quien está valorizado en 200 millones de euros. Entre tanto, el cuadro luso tiene dos jugadores con el mismo valor. Los volantes del PSG francés Joao Neves y Vitinha son sus futbolistas más caros: cada uno cuesta 140 millones de euros.

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