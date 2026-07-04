Colombia es la quinta selección más “barata” de octavos de final del Mundial-2026

Las brechas económicas en el fútbol son enormes. La diferencia entre el valor de la Selección de Francia, el equipo más costoso del Mundial de Norteamérica, y el combinado de Qatar, el plantel con menor valorización que participó en el torneo, es de 1.500 millones de euros.
La plantilla de los galos, subcampeones en 2022 y candidatos al título en 2026, tiene un precio total de 1.520 millones, de acuerdo con Transfermarkt. El seleccionado asiático, que apenas sumó un punto en la fase de grupos de este Mundial (empató 1-1 con Suiza), solo cuesta 19,93 millones, según los datos de dicho portal.
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Durante la fase de grupos del Mundial, que terminó el pasado fin de semana, las diferencias económicas entre las plantillas fueron muy evidentes. Sin embargo, el primer Mundial de 48 selecciones tuvo a equipos como Cabo Verde, muy inferior en el papel a España, sus rivales del grupo que tenían plantillas valoradas en 1.220 y 359,30 millones, respectivamente, dando la sorpresa y avanzando de ronda: llegaron a los 16avos de final que terminaron el viernes.