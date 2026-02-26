¿Regresa Serena Williams al tenis? El club de las supermamás que dominaron el deporte

A sus 44 años, la exnúmero 1 del tenis mundial Serena Williams recuperó el pasado domingo 22 de febrero el derecho a disputar torneos del Grand Slam o del circuito WTA. Para poder regresar al circuito, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam debía ponerse a disposición durante seis meses para someterse a controles antidopaje por sorpresa. Este período ya expiró, por lo que la estadounidense es libre ya de participar en torneos profesionales en los que reciba una invitación de los organizadores. Entérese: ¿De cuánto es la fortuna de Serena Williams, una de las mejores tenistas de la historia? El posible regreso de Serena a la alta competencia, tras la maternidad y a sus 44 años, reabre un debate recurrente en el deporte de élite: ¿hasta dónde puede llegar una atleta después de ser madre? La historia demuestra que ser mamás no es un punto final. “A menos que se lesione, no cabe duda de que volverá a jugar en algún momento”, avanzó en enero el exnúmero 1 mundial Jim Courier, subrayando lo exigente que es formar parte del grupo de jugadoras susceptibles de someterse a controles antidopaje aleatorios. “Nadie que no tenga intención de jugar al tenis profesional va a inscribirse en esa lista, y menos alguien con tanta experiencia como Serena Williams”, insistió el extenista estadounidense.

En un primer momento, la principal interesada desmintió en diciembre los rumores de regreso al circuito, que cobraron más credibilidad con la reanudación de la carrera profesional de su hermana mayor Venus (45 años) en el verano de 2025. Pero a finales de enero, Serena Williams se mostró mucho más evasiva: “No es ni sí ni no. No lo sé, simplemente voy a ver qué pasa”, declaró en el programa de televisión estadounidense “Today”.

“Arrasaría en el circuito”

Cuando le preguntaron por qué había vuelto a integrarse en el programa de control antidopaje, Williams respondió: “¿Si he vuelto a integrarme? No sabía que había salido. Miren, no puedo hablar de eso”, declaró Serena, que ahora es madre de dos niñas de ocho y dos años. Última pista hasta la fecha: la estadounidense Alycia Parks (77ª del mundo) reveló a principios de febrero que se había entrenado unos días antes con su ilustre compatriota. “Está en una forma increíble. Creo que arrasaría en el circuito”, opinó Parks en una entrevista concedida al medio especializado Tennis Majors. Sin embargo, no dispone de un ranking WTA desde septiembre de 2022 y depende por tanto de invitaciones de los organizadores para entrar directamente en el cuadro final de los torneos que quiera disputar.

En su último torneo hasta la fecha, el US Open 2022, Serena Williams no se retiró formalmente, afirmando que estaba “evolucionando” para alejarse más del circuito profesional. Serena se alejó entonces de las canchas para enfocarse en su familia y en sus proyectos empresariales. Añadió que a diferencia de los atletas masculinos, ella tenía que elegir entre seguir compitiendo al más alto nivel o tener más hijos. En agosto de 2023, dio a luz a su segunda hija, Adira River. Dada el aura de quien es considerada una de las mejores jugadoras de la historia del tenis, no debería tener mayores dificultades para obtenerlas, como su hermana Venus, a quien el WTA 1000 de Cincinnati, el US Open o el Abierto de Australia han abierto las puertas en los últimos meses. Lea también: ¡Bienvenido! Nació el hijo de Mariana Pajón y Vincent Pelluard, felicitaciones a la campeona y su familia

“Con ella, todo es posible”

Venus Williams también está invitada al WTA 250 de Austin que termina este domingo y en el (23 de febrero-1 de marzo) y en el que jugó en individual y el dobles, disciplina en la que ha brillado junto a su hermana menor (14 títulos de Grand Slam y tres medallas de oro olímpicas). Tras Austin, en marzo se disputarán en Estados Unidos dos torneos de mucha mayor entidad, los WTA 1000 de Indian Wells (4-15 de marzo) y Miami (17-29 de marzo), que también podrían ofrecer un escenario de prestigio para un posible regreso a la competición de Serena Williams. Queda por ver si la estadounidense jugará puntualmente algunos torneos, como Venus, o si contempla una programación más intensa. “Con ella, todo es posible”, confió recientemente su antiguo entrenador Patrick Mouratoglou al diario L’Équipe. “Si hay alguien capaz de intentar un regreso así, es Serena”, añadió. Lea: Serena Williams: una leyenda formada en las calles Lejos de significar el retiro definitivo, la maternidad ha sido para muchas atletas un punto de reinicio competitivo. Con avances en ciencia deportiva, planificación médica y respaldo institucional, cada vez son más los casos de deportistas que no solo regresan, sino que vuelven a ganar títulos mundiales y olímpicos. Si el regreso de Serena se concreta, no sería una excepción histórica, sino la continuación de una tendencia que ha redefinido el alto rendimiento femenino en el siglo 21.

Mariana Pajón, tras los pasos de otras madres exitosas

Kim Clijsters (Tenis) Se retiró en 2007, fue madre en 2008 y regresó en 2009 para ganar el US Open ese mismo año. Posteriormente sumó dos Grand Slams más (US Open 2010 y Australian Open 2011). Victoria Azarenka (Tenis) Tras ser mamá en 2016, volvió a disputar finales importantes, incluyendo el US Open 2020. Se mantuvo competitiva dentro del Top 20 durante varias temporadas. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Atletismo) Madre en 2017, volvió en 2019 para ganar el oro mundial en los 100 metros en Doha. Luego repitió título mundial en 2022 y siguió dominando el sprint mundial después de los 35 años. Le puede interesar: La edad es sólo un número: Venus Williams jugará el US Open a sus 45 años Allyson Felix (Atletismo) Fue madre en 2018 tras un embarazo de alto riesgo. Regresó para ganar múltiples medallas olímpicas y mundiales, incluyendo el oro en el relevo mixto 4x400 en Tokio 2020. Nia Ali (Atletismo) Madre de dos hijos, ganó el oro mundial en los 100 metros con vallas en Doha 2019, consolidando un regreso exitoso al máximo nivel. Tatjana Hüfner (Luge) Tras ser madre, la alemana regresó para ganar medallas en campeonatos mundiales y europeos, prolongando su carrera en una disciplina altamente exigente físicamente. Elana Meyers Taylor (Bobsleigh) Madre y referente del bobsleigh estadounidense. Tras su maternidad, volvió a competir al máximo nivel y consiguió medallas olímpicas, la última, el oro en Milán-Cortina.