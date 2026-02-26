¿Regresa Serena Williams al tenis? El club de las supermamás que dominaron el deporte

A sus 44 años, la exnúmero 1 del tenis mundial Serena Williams recuperó el pasado domingo 22 de febrero el derecho a disputar torneos del Grand Slam o del circuito WTA.
Para poder regresar al circuito, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam debía ponerse a disposición durante seis meses para someterse a controles antidopaje por sorpresa.
Este período ya expiró, por lo que la estadounidense es libre ya de participar en torneos profesionales en los que reciba una invitación de los organizadores.
Entérese: ¿De cuánto es la fortuna de Serena Williams, una de las mejores tenistas de la historia?
El posible regreso de Serena a la alta competencia, tras la maternidad y a sus 44 años, reabre un debate recurrente en el deporte de élite: ¿hasta dónde puede llegar una atleta después de ser madre? La historia demuestra que ser mamás no es un punto final.
“A menos que se lesione, no cabe duda de que volverá a jugar en algún momento”, avanzó en enero el exnúmero 1 mundial Jim Courier, subrayando lo exigente que es formar parte del grupo de jugadoras susceptibles de someterse a controles antidopaje aleatorios.
“Nadie que no tenga intención de jugar al tenis profesional va a inscribirse en esa lista, y menos alguien con tanta experiencia como Serena Williams”, insistió el extenista estadounidense.