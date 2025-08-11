Colombia es subcampeona de la Copa Panamericana femenina de voleibol, ¿qué hay detrás del logro?

Este domingo la selección Colombia femenina de voleibol enfrentó uno de sus partidos más parejos frente a República Dominicana, alcanzando el subcampeonato en México en la final de la Copa Panamericana.
Pero este no fue un logro con sabor a derrota, por el contrario, es un camino de trabajo arduo de muchos años de historia que tiene el voleibol femenino, porque “esto no es de medallas, es la historia que ha hecho todo un equipo”.
Quédese y le contamos, junto con la experiencia del entrenador Andrés Mesa, por qué este subcampeonato es como si fuera de oro.
