Blessd estaría ofreciendo 15 millones de dólares para comprar el Deportivo Pereira, ¿qué se sabe?

El cantante paisa Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, ha llevado su vínculo con el fútbol más allá de la tribuna. Además de ser un aficionado declarado, se consolida cada vez más como empresario e inversor en proyectos deportivos. Hoy se conoce que hizo una oferta para comprar al Deportivo Pereira. El joven reguetonero, de 25, habría realizado una oferta de 15 millones de dólares ($58.515 millones con tasa de cambio del 29 de septiembre), por el equipo del Eje Cafetero. Así se informó este 29 de septiembre en el programa radial El VBar Caracol.

¿Blessd comprará el Deportivo Pereira?

La cuestión es que los directivos del equipo de fútbol no estarían satisfechos con esa oferta, ya que aspiran a recibir uno 120.000 millones de pesos, por lo que la oferta de Blessd no llegaría ni a la mitad de lo pedido.

Hay que decir que esta institución está buscando desde hace un tiempo nuevos acreedores, ya que las finanzas del equipo están en saldos rojos. De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, el equipo reportó $30.098 millones de ingresos a corte del año pasado, lo que significó una caída de 23,4%. De hecho, se reportaron pérdidas de $3.318 millones de pesos. Y tiene un indicador de endeudamiento del 37%.

¿Qué negocios tiene Blessd en el fútbol?

Su apuesta más visible se dio en Europa, donde junto a su mánager Dímelo Jara adquirió participación en el club Vendsyssel FF, que compite en la segunda división de Dinamarca. Con esta jugada, Blessd se suma al reducido grupo de artistas latinos que han invertido en equipos profesionales en el continente.

