La piel aún se eriza: 50 años del grito de ‘¡Colombia!’ en el Mundial de Baloncesto de Cali 1975

Su piel aún se eriza al recordar lo que vivieron hace 50 años en el Coliseo del Pueblo en Cali, en un marco espectacular, con un escenario abarrotado de aficionados coreando “¡Colombia, Colombia!” y un Himno Nacional que se cantó con el alma.
Margarita Rosa Marti Mercade, Ana Cecilia Vásquez Zawadzky, y las antioqueñas Lydia Patricia Torres y Gloria María Gómez son cuatro de las 15 jugadoras que, entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre de 1975, representaron a Colombia en el Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino en Cali.
50 años después, la Federación Colombiana de Baloncesto, en unión con la Escuela Nacional del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, realizó un evento conmemorativo en Cali, logrando reunir a diez de las quince jugadoras que integraron la Selección Colombia femenina de baloncesto entre los años 1973 y 1975 para el Mundial.