Cárcel para el médico que mató a una mujer mientras le sacaba drogas del vientre en Medellín

Según el dictamen pericial, la víctima tenía dentro de su cuerpo 643 gramos de cocaína y marihuana. Entérese de los detalles del caso aquí.

    Dentro de este edificio, ubicado en el centro de Medellín, ocurrió el asesinato de Ada Evelyn. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
hace 8 horas
Hanner Moisés Rincones Miranda, un médico que habría practicado una cirugía clandestina de extracción de estupefacientes a una mujer de 38 años, por la cual falleció, fue enviado a la cárcel esta semana.

Los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2024 en un inmueble del centro de Medellín, que habría sido acondicionado por Rincones Miranda y dos personas más con insumos y equipos médicos para realizarle el procedimiento a la víctima.

Puede leer: “Le estaban sacando droga del cuerpo cuando la mataron”: los detalles del asesinato de mujer en supuesta liposucción en Medellín

Según la información recolectada por la Fiscalía en el curso de la investigación, los médicos inicialmente habrían intentado extraer el estupefaciente por sus partes íntimas, pero al no lograrlo le realizaron una incisión en el abdomen que comprometió varias venas y causó un choque hemorrágico que le generó la muerte.

En el momento que la paciente presentó complicaciones de salud huyeron del lugar dejándola abandonada y sin dar explicaciones a los familiares. Cuando la acompañante ingresó al consultorio la mujer estaba convulsionado y no alcanzó a trasladarla a un centro asistencial.

“Eso le hacían masajes. Todo el mundo le decía que se fuera para urgencias, ella decía que no podía porque ella no se quería ir para la cárcel, ella no se quería entregar”, contó uno de los parientes en su mensaje de voz, en el que relataba lo sucedido con Ada Evelyn y sus temores de ir al médico, puesto que por el delito de tráfico de estupefacientes podía ir a prisión apenas le dieran de alta, razón por la cual habría pactado con los criminales la intervención clandestina.

Según el dictamen pericial, la víctima tenía dentro de su cuerpo 643 gramos de cocaína y marihuana que al parecer tenían como destino la isla de San Andrés.

Un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en calidad de cómplice. El procesado no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por los mismos hechos, la Fiscalía judicializó a Yuranis Paola Miranda Duarte, asistente del médico, quien se encuentra en etapa de juicio.

Siga leyendo: Desmantelan banda que drogaba y robaba turistas en Medellín: así los contactaban

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es el médico capturado por cirugía clandestina en Medellín?
Se trata de Hanner Moisés Rincones Miranda, procesado por realizar una extracción ilegal de droga que terminó en la muerte de una mujer en el centro de la ciudad en octubre de 2024.
¿Qué cantidad de droga tenía la mujer en su cuerpo?
Según el dictamen de Medicina Legal, la víctima transportaba 643 gramos de una mezcla de cocaína y marihuana, los cuales pretendían ser llevados a la isla de San Andrés.
¿Qué cargos le imputó la Fiscalía al médico?
El fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos pero fue enviado a prisión.

