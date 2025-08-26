¿Por qué Colombia hizo historia en la Americup de baloncesto 2025 y cuál había sido su mejor presentación en el torneo?

Fueron necesarias 20 ediciones de la Americup para que la Selección Colombia masculina de baloncesto se metiera en cuartos de final del torneo de naciones más importante de nuestro continente. El torneo, organizado por la Federación Internacional de baloncesto, se juega desde 1980. Los criollos, nunca se habían metido en los mejores ocho equipos.
Su mejor presentación se remontaba a 2022, cuando ocuparon la novena casilla. En Brasil, donde se disputó ese torneo que estaba programado inicialmente para 2021, pero se pospuso por la Pandemia de covid-19, los cafeteros terminaron en la tercera casilla del Grupo A, donde estaban Brasil y Canadá, con cuatro puntos.