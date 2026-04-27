Casi tres millones de pesos cuestan los tenis que usó Sebastian Sawe al romper récord deportivo

Entre quienes promueven la práctica del runing hay una narrativa que, después de que Sebastian Sawe se convirtiera en el primer hombre capaz de terminar una Maratón en menos de dos horas (una hora, 59 minutos y 30 segundos), en Londres el domingo pasado, se desdibujó: que correr es algo democrático, una práctica que puede hacer cualquiera.
En teoría, solo basta tener una pantaloneta, unos tenis y disposición. Pero correr en serio, en estos días, requiere una inversión alta para comprar ropa y tenis aerodinámicos, acordes a la ocasión. Lejos quedaron los años del fondismo rudimentario donde los hombres corrían y sacaban ventaja únicamente de sus condiciones naturales.