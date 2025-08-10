$!Samuel Hincapié, el antioqueño que se luce en Estados Unidos y sueña con ser el segundo colombiano en la NBA

Samuel Hincapié Alzate siempre tuvo claro que, al iniciarse en el baloncesto, no era el más fuerte ni el más alto. Sin embargo, supo que sus sueños eran inmensos y por ellos ha estado dispuesto a hacer los sacrificios necesarios. Ese niño que, desde los 7 años, soñaba con llegar a la NBA, creció en Bello, donde dio sus primeros pasos en el baloncesto con el equipo Dragones. Pronto emigró a Sabaneta Basketball, buscando mejorar su técnica. De hecho, se convirtió en el Jugador Más Valioso de la Liga de Desarrollo (previa a la Liga Profesional) en 2022, siendo además el mayor encestador y coronándose campeón con Antioquia en el selectivo a los Juegos Nacionales.

Estos logros lo llevaron a formar parte de Tigrillos, el equipo profesional que disputó la Liga, donde Samuel también se destacó. Esto le sirvió para viajar a Estados Unidos, donde cursó su High School. Su desempeño le permitió ser elegido por la Universidad Lakeland College, un Junior College División 1 en el que sobresalió. Fue seleccionado como All-American (atleta elegido como uno de los mejores en su deporte a nivel nacional en Estados Unidos), también formó parte del Top-10 del país, fue Jugador del Año e integró el Quinteto Ideal de la Conferencia en 2024, algo que, según le comentaron a Samuel, no sucedía desde 1974. Esta brillante actuación le valió para pasar a Le Moyne College, una universidad de la NCAA (National Collegiate Athletic Association) que juega en la División 1 en Syracuse, Nueva York. Allí compite en la Northeast Conference (NEC), donde ha destacado, entre otras cosas, por su efectividad en los lanzamientos.

En este torneo, Samuel se ha enfrentado a deportistas considerados prospectos de la NBA. Afirma que es una “competencia física, rápida y muy táctica que en cada partido exige el máximo”. Este joven aprovechó el tiempo de la pandemia para entrenar con su padre, Juan Felipe Alzate, perfeccionando sus lanzamientos de tres y dos puntos. Pasó de medir 1.75 a 1.87 y, actualmente, alcanza 1.98 metros, lo que también le permite destacarse en la cancha. Samuel se ilusiona; siente que cada vez su sueño de llegar a la NBA es más asequible. Sabe que no es fácil, porque el nivel que debe mostrar tiene que ser superior, pero se siente seguro de lo que está logrando con su disciplina, constancia y talento.

Esta semana, Samuel regresa a Colombia para aprovechar las vacaciones y estar en Medellín con su familia. Se recargará de energía para seguir luchando por su meta: ser el segundo jugador colombiano en jugar en la NBA. Quiere lograr el sueño que su ídolo Braian Angola estuvo cerca de conseguir y aparecer junto a Jaime Echenique como los únicos nacionales en la máxima categoría del baloncesto. Para lograrlo, todos los días entrena un promedio de 7 horas, repartidas entre el gimnasio (donde mejora su acondicionamiento físico y trabaja con pesas) y el entrenamiento de tarde con su equipo. Tras esas horas, se queda una más puliendo sus lanzamientos y haciendo un trabajo individual para seguir aumentando su nivel. Su día comienza a las 6:00 a.m. y, después de las 9:00 p.m., se retira a descansar, convencido de que puede alcanzar su anhelo. A sus 22 años, siente cada vez más cerca de lograrlo. De su casa extraña todo, especialmente a su pequeño hermano Matías, quien nació en 2022 mientras Samuel estaba en Estados Unidos y a quien solo conoció cuando ya tenía 11 meses. Por eso, hasta el 23 de agosto, día en que estará en Medellín, Samuel espera compartir con Matías, con sus padres (Juan Felipe y Paula), su familia y amigos. Así volverá recargado para luchar por su sueño. Y aunque esté de vacaciones, no dejará de entrenar; no lo hará al mismo nivel y horas que en EE. UU., pero sí para regresar en óptimas condiciones para lo que sigue.

Un proceso con mucho crecimiento