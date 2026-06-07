Ruta Medellín despertó a la ciudad con miles de historias de superación y una masiva participación

La mañana de este domingo se pintó de colores: familia, amigos y motivos inspiradores para demostrar que en Medellín todo tiene un propósito. No amanecía aún y el cielo tenía su tono azul rey de las 5:00 a.m., cuando ya se veían desde lejos y sobre la Avenida Oriental algunos ciclistas mover sus piernas como piñones rumbo al Edificio Inteligente, desde donde saldría el evento. En sus espaldas resaltaban las letras MDE.
Alrededor de las 5:40 a.m., ya se posicionaban más de 3.500 ciclistas de todas las categorías, municipios de Antioquia y otras partes del país, listos para dar inicio a la carrera. Algunos pedaleaban acompañados y otros, aunque solos en la bici, tenían el apoyo de quienes los aman.