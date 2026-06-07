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Ruta Medellín despertó a la ciudad con miles de historias de superación y una masiva participación

La competencia organizada por el Team Medellín EPM, equipo de ciclismo de la ciudad, fue un éxito por su masiva participación.

  • Julio Cubillos ‘Spiderman’ se robó todas las miradas y las fotos en la competencias de Ruta Medellín, que se disputó este domingo en la capital de la Montaña. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Julio Cubillos ‘Spiderman’ se robó todas las miradas y las fotos en la competencias de Ruta Medellín, que se disputó este domingo en la capital de la Montaña. FOTO CAMILO SUÁREZ
  • Ruta Medellín despertó a la ciudad con miles de historias de superación y una masiva participación
El Colombiano
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hace 50 minutos
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La mañana de este domingo se pintó de colores: familia, amigos y motivos inspiradores para demostrar que en Medellín todo tiene un propósito. No amanecía aún y el cielo tenía su tono azul rey de las 5:00 a.m., cuando ya se veían desde lejos y sobre la Avenida Oriental algunos ciclistas mover sus piernas como piñones rumbo al Edificio Inteligente, desde donde saldría el evento. En sus espaldas resaltaban las letras MDE.

Alrededor de las 5:40 a.m., ya se posicionaban más de 3.500 ciclistas de todas las categorías, municipios de Antioquia y otras partes del país, listos para dar inicio a la carrera. Algunos pedaleaban acompañados y otros, aunque solos en la bici, tenían el apoyo de quienes los aman.

Nada es un límite

Al borde de la línea de salida se encontraba Alonso de Jesús Montoya, un ciudadano de Versalles (Antioquia), quien compartió el motivo por el que estaba allí desde antes de las 6:00 a.m.: “Estoy despachando a un hijo que está en la carrera. Mi expectativa es que le vaya bien, él se divierte mucho en el oficio”, dijo luego de sonreír junto con los demás acompañantes.

La juventud también se hizo presente en la carrera. Juan Diego Mejía, de 15 años, lleva tres practicando este deporte y se preparó durante dos meses para este día. Manifestó: “Mi expectativa es llegar a la meta y tener buenas sensaciones que me ayuden a seguir mejorando en el deporte”.

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No siempre la suerte está del lado necesario. A pocos minutos de la salida, a Juan Felipe Arango se le pinchó el neumático de la llanta delantera. Sin pensarlo dos veces, abandonó la fila, desmontó su bici y sacó la pipeta de CO₂, pero antes de usarla no encontraba la válvula. ¡10!, ¡9!, ¡8!... se acabó la cuenta regresiva y la bici seguía en una sola llanta. Todos salieron. “¿¡Tienen válvula!?”, preguntó Arango entre el ruido de la salida a quienes parecía conocer. Logró hacer el cambio del neumático, se pasó por la valla nuevamente y se unió rápidamente al pelotón.

Familia que corre unida

Ruta Medellín despertó a la ciudad con miles de historias de superación y una masiva participación

A las 6:30 a.m., los atletas se preparaban para iniciar su recorrido. Participantes de 15K, 10K y 5K se alistaban en el corredor para cumplir con la cita que se habían propuesto para esta mañana de domingo, que se tornaba un poco fría.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que el calor de la familia se mostrara dentro de la multitud. Parejas, amigos, hermanos y hasta los “peludos” hicieron presencia en la jornada de deporte, como Jager, que al lado de su cuidadora, María Ruíz, se preparaba para correr 5K.

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“Lo más bonito de este deporte es poderlo hacer con la familia y disfrutar; Jager hace toda la carrera, es súper juicioso y no le gusta tomar agua hasta que llega”, dijo María.

Lucas, su hijo, también se pronunció: “Hoy no tengo expectativas, solo quiero participar y disfrutar con ellos”.

Hasta Spiderman se le midió

En medio de las camisas azules apareció un traje rojo muy conocido, no solo por las películas, sino también por su presencia constante en las carreras de ciclismo. Julio Cubillos, “Spiderman”, esta vez se le midió al running con la intención de estar más cerca de las personas que le piden una foto o se acercan a él, sobre todo los niños, ya que su labor social es regalarles sonrisas a aquellos que padecen cáncer, una enfermedad por la que pasó y ha aprendido a superar con el deporte.

Este domingo corrió por Jhon Jairo, un conocido al que le dedicó su esfuerzo y lo llevaba escrito en su número. “Yo lo hago porque ya han sucedido milagros, siempre le oro mucho a Dios”, expresó Julio.

Una sola carrera, pero muchas historias que, de nuevo, dejan claro que en Medellín hay espacios donde caben todas las personas, donde la unión hace la fuerza y, sobre todo, el deporte busca unir cada vez más a la ciudad y a las familias en espacios que construyen.

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