Todo listo en la ciudad para la largada de la Ruta Medellín 2026

El Valle de Aburrá se prepara para recibir una de las carreras de ciclismo y atletismo recreativo más importantes de Antioquia, la cual generará un impacto económico y turístico de 1,4 millones de dólares.

Se trata de la Ruta Medellín-2026, que levantó ayer su telón en el Pabellón Verde de Plaza Mayor, donde los cientos de inscritos se dieron cita para reclamar sus kits oficiales y conocer la logística de la jornada. Con esta activación, la región se pone oficialmente en “modo deporte” para un evento que año tras año gana terreno entre los aficionados del pedal y las carreras de calle.

Lea: Ojo, este domingo 7 de junio habrá cierres en vía al Túnel de Occidente ¿Por qué?

Este domingo, la ciudad vibrará con la cita que reunirá a cerca de 6.000 deportistas. El evento, organizado por el equipo continental Team Medellín EPM, contará con una nutrida representación local y nacional, además de atletas provenientes de 14 países, entre los que se destacan Estados Unidos, Brasil, México, República Dominicana, Venezuela, Panamá, Costa Rica y Perú.

La jornada dominical estará dividida para recibir a las dos disciplinas: A las 6:00 a.m. los ciclistas, en las modalidades de fondo y medio fondo, tomarán la salida desde el Edificio Inteligente de EPM con rumbo hacia el corregimiento de San Cristóbal.

Luego, desde las 7:00 a.m., los practicantes de running, disputarán circuitos de 5, 10 y 15 kilómetros con destino final en Plaza Mayor.

Para conocer todos los detalles de cierres viales, clasificaciones y logística de última hora, puede acceder a la página oficial https://teammedellin.co/ruta-medellin/.