Ronal y Camila, los “rock stars” de la velocidad en el Panamericano atlético

Ronal Longa Mosquera y María Camila Maturana, los reyes de la velocidad en Colombia, no solo tienen similitudes al correr, también en su forma de actuar y pensar.
En su estreno en el Campeonato Panamericano de Atletismo en Medellín este viernes, el primero que se realiza en la categoría mayores en la historia, ambos no dejaron de sonreír, indiferentes al desenlace que tuvieron sus respectivas pruebas.
En medio del júbilo que generan en las tribunas, pues por sus tiempos ya empiezan a gozar de reconocimiento, los nuevos “hijos del viento” en el país se muestran amables, respetuosos y abiertos al público, en medio de la tensión que puede despertar el estar a minutos de competir en un certamen de tan alto nivel.
Buscando sus metas en el atletismo, Ronal, que salió de su natal Istmina y se radicó primero en Bogotá y ahora en Italia, y María Camila, asentada en la capital paisa tras llegar de Carepa, muestran nervios de acero a la hora de competir. Él, con 21 años, y ella, con 19, evidencian una mentalidad fuerte y ganadora con una madurez que sorprende.
Coinciden en que no se quedan en la dicha de un triunfo ni tampoco estancados en el lamento de la derrota.
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“Hay que seguir adelante, sin importar el resultado que sea; mejorar es siempre el objetivo”, comentó María Camila, quien, al igual que Ronal, es de los deportistas más perseguidos por aficionados y periodistas en el renovado Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque.
Los dos, escuchando música por audífonos mientras entrenan para mantener la calma y la concentración antes de salir a la escena atlética, tampoco tienen problema en quitárselos para atender a quienes los buscan.
Ronal, con 9,96 segundos, y María Camila, con 11,17, marcas que los identifican como los actuales recordistas nacionales en los 100 metros planos, son los “rock stars” del momento.