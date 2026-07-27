Robert Plazas: del año sin equipo al título de la Vuelta de la Juventud

Hace apenas un año, Robert Plazas vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva. Sin equipo y sin un proyecto que respaldara su crecimiento, el boyacense vio cómo su sueño de convertirse en ciclista profesional parecía alejarse.

Meses después, su historia dio un giro extraordinario: el corredor de 22 años se coronó campeón el pasado domingo de la Vuelta de la Juventud 2026, la competencia más importante para los pedalistas sub-23 del país.

El nacido en Duitama no solo le devolvió la confianza al Team Sistecrédito, escuadra que le abrió nuevamente las puertas del alto rendimiento, sino que demostró que la perseverancia y disciplina pueden cambiar el rumbo de una carrera deportiva.

Las primeras señales de su gran momento llegaron semanas atrás, cuando conquistó la clasificación de mejor joven en la Clásica de Fusagasugá. Ese rendimiento fue la antesala de una brillante actuación en la Vuelta de la Juventud, donde ganó el liderazgo amarillo tras imponerse en la tercera etapa, una exigente contrarreloj de 33.2 kilómetros disputada en Aguazul (Casanare), y desde entonces defendió con autoridad la camiseta hasta el cierre de la carrera en Sopó, Cundinamarca.

Plazas terminó como campeón con una ventaja de 33 segundos sobre su compañero de equipo Estiven García, mientras que Emerson Gordillo, del NU Colombia Pro, completó el podio a 53 segundos del vencedor.

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Detrás de ese éxito hay una decisión que hoy cobra un enorme valor. El antioqueño Gabriel Jaime Vélez, director deportivo del Team Sistecrédito, explicó este lunes que nunca perdió de vista las condiciones del corredor, pese al tiempo que permaneció sin cuadra.

"Yo lo conocí desde joven. El año pasado estuvo sin equipo y lo llamé porque sabía que tenía muy buenas condiciones. Lo trajimos este año y ha venido haciendo una temporada muy buena", afirmó el estratega.