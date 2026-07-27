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Primera fecha de la Liga BetPlay tuvo un buen promedio de goles; Dayro Moreno sigue enchufado

DIM, con su victoria, se convirtió en el segundo equipo con mejor resultado en el arranque del fútbol colombiano.

  • El delantero colombiano Dayro Moreno marcó en la goleada de Once Caldas a Cúcuta, por la primera fecha de la Liga BetPlay. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El delantero colombiano Dayro Moreno marcó en la goleada de Once Caldas a Cúcuta, por la primera fecha de la Liga BetPlay. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Comenzó la Liga BetPlay con nuevo duelo, ya que el compromiso entre Chicó y Atlético Nacional fue aplazado, y el promedio de goles por partido fue de 2.25, destacándose la goleada de Once Caldas 5-1 ante Cúcuta.

En la jornada que inició el viernes en la noche se registraron los triunfos de DIM, Llaneros, Deportivo Cali, Bucaramanga, Deportes Tolima, América, Águilas Doradas y Once Caldas, que tuvo en el campo a Dayro Moreno, quien sigue acrecentando su registro como máximo artillero en la historia del fútbol colombiano con 262 tantos y 384 como máximo goleador nacional en todas las competencias, superando a Falcao García con 357, Carlos Bacca con 347, Víctor Aristizábal con 346 y Hugo Rodallega con 293.

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En la primera fecha se celebraron 25 goles en nueve partidos para un promedio de 2.25 goles por juego, y ninguno terminó sin tantos. Aún está pendiente el juego entre Chicó y Nacional, que no se pudo realizar porque el Comité de Seguridad de Tunja no podía garantizar la seguridad para el espectáculo.

A pesar de eso, el número de goles fue destacado y los partidos que más tantos registraron en la primera fecha fueron el 5-1 de Once Caldas contra Cúcuta en Palogrande y el 3-2 de Medellín ante Pasto en el estadio de Ditaires.

Por el momento, no hay un goleador destacado en el torneo, que, aunque arrancó con un buen número de celebraciones, no tuvo futbolistas con más de un tanto.

Hay que recordar que goleadores de temporadas pasadas como Hugo Rodallega, Dayro Moreno, Luis Muriel, Alfredo Morelos y Andrey Estupiñán, entre otros, siguen en la competencia con sus respectivos equipos, y seguramente empezarán a luchar por quedarse con el Botín de Oro del Clausura 2026.

Otros, como el argentino Francisco Fydriszewski, cambiaron de camiseta; ahora el polaco se viste con la del Junior de Barranquilla, pero no se reportó en las redes contrarias en el arranque de la temporada.

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Ahora, se espera que jugadores como Luis Quiñónes (América), Jeison Medina (DIM), Nicolás Benedetti (Deportivo Cali).

Desde este jueves 30 de julio se dará inicio a la segunda fecha de la Liga BetPlay, que se extenderá con partidos los días viernes, sábado, domingo y miércoles de la siguiente semana.

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Preguntas y respuestas

¿Cuáles fueron los partidos con más goles en la primera fecha?
Los compromisos con mayor número de anotaciones fueron la victoria 5-1 de Once Caldas ante Cúcuta Deportivo en el estadio Palogrande y el triunfo 3-2 del Independiente Medellín frente al Deportivo Pasto en Ditaires.
¿Cuántos goles lleva Dayro Moreno en la historia del fútbol colombiano?
Dayro Moreno alcanzó los 262 goles en el fútbol profesional colombiano tras disputar la jornada inaugural con el Once Caldas, consolidándose como el máximo anotador histórico del FPC.
¿En qué equipo juega Francisco “El Polaco” Fydriszewski este torneo?
El delantero argentino juega actualmente en el Junior de Barranquilla, pero no hizo parte de la lista de convocados por el técnico Alfredo Arias para el duelo, como visitante, ante del Deportes Tolima.

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