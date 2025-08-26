Video | ¿Quién es Ben Turner “el bicho raro” del ciclismo que ganó la cuarta etapa de La Vuelta a España 2025?

Cuando Ben Turner cruzó la meta de la cuarta etapa de la Vuelta a España 2025 apretó los dientes con algo de rabia, miró hacia el cielo, con sus gafas reflectivas que protegen de los rayos UV, así como las piedras del camino, y movió los brazos con euforia en señal de celebración. Después lloró: largo, tendido, profundo. Lo que hizo no es fácil: venció, como un caníbal, a Jasper Philipsen, el mejor sprinter del mundo.
El belga, ávido de victorias tras salir herido del Tour de Francia por una caída, pretendía ganar todos los finales en embalaje de La Vuelta, la última grande de la temporada. En la primera fracción, corrida el sábado pasado, se impuso. Desde entonces no lo ha logrado más. Aunque este martes estuvo cerca. De dientes apretados, con la mirada perdida y los pensamientos enajenados para distraer el dolor de las piernas, la fatiga que representa un esfuerzo máximo en el pedaleo por 300 metros, Philipsen buscó la victoria, pero copiando su fórmula se le adelantó el británico Turner, del Ineos Grenadiers de Egan Bernal.