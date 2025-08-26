Video | ¿Quién es Ben Turner “el bicho raro” del ciclismo que ganó la cuarta etapa de La Vuelta a España 2025?

Cuando Ben Turner cruzó la meta de la cuarta etapa de la Vuelta a España 2025 apretó los dientes con algo de rabia, miró hacia el cielo, con sus gafas reflectivas que protegen de los rayos UV, así como las piedras del camino, y movió los brazos con euforia en señal de celebración. Después lloró: largo, tendido, profundo. Lo que hizo no es fácil: venció, como un caníbal, a Jasper Philipsen, el mejor sprinter del mundo. El belga, ávido de victorias tras salir herido del Tour de Francia por una caída, pretendía ganar todos los finales en embalaje de La Vuelta, la última grande de la temporada. En la primera fracción, corrida el sábado pasado, se impuso. Desde entonces no lo ha logrado más. Aunque este martes estuvo cerca. De dientes apretados, con la mirada perdida y los pensamientos enajenados para distraer el dolor de las piernas, la fatiga que representa un esfuerzo máximo en el pedaleo por 300 metros, Philipsen buscó la victoria, pero copiando su fórmula se le adelantó el británico Turner, del Ineos Grenadiers de Egan Bernal.

Este joven larguirucho (mide 1,94 metros), delgado, de piel blanquísima que se veía casi nieve por el contraste con la badana negra de su uniforme, se impuso en la cuarta etapa de la ronda ibérica después de 4 horas, 50 minutos y 14 segundos. La fracción no terminó en suelo español. La Vuelta, copiando la idea del Tour para internacionalizares, salió de su territorio aún siendo el mayor orgullo de su país. Por eso tuvo sus primeros cuatro días entre Italia y Francia.

La fracción, de 206,7 kilómetros, tuvo perfil de clásica. Los primeros kilómetros fueron de montaña en ascenso. Después hubo bajadas, pasos por terrenos planos, hasta llegar a un descenso que llevó a los pedalistas desde Susa, en Italia, hasta Voiron, lugar fronterizo con el territorio galo.

¿Quién es Ben Turner, ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a España?

Ahí celebró Turner, con euforia. A los 26 años le llegó su primera victoria en una “grande del ciclismo”. Es su segundo triunfo en 2025. El británico, nacido en Doncaster, Inglaterra, el 28 de mayo de 199 también se impuso en una fracción del Tour de Polonia de esta temporada. Le puede interesar: Hace 51 años un ciclista colombiano debutó en la Vuelta a España Ambas las festejó con la vida. Benjamin Elliot Turner es un “bicho” raro en el ciclismo de ruta. Hasta 2021, cuando tenía 22 años, solo se dedicó al bici cross, una de las modalidades más complicadas del pedalismo donde los deportistas recorre caminos destapados, en medio del barro.

En esa modalidad del ciclismo empezó, por ejemplo, Egan Bernal. También lo hicieron figuras internacionales como Wout Van Aert y Mathieu Van der Poel, que siguen compitiendo durante los inviernos en terrenos agrestes. Los expertos en la materia dicen que eso da más fuerza en las piernas y una mejor cadencia (relación entre pedaleo y metros desplazados). También permite que los corredores bajen a mayor velocidad con más control, como lo hizo durante muchos años Tom Pidcock, que también defendió los colores del Ineos durante varios años.

Gracias a su buena capacidad deportiva, Turner fue contratado el 2 de noviembre de 2021 por el Ineos, con el que firmó contrato por dos años y, ahora, tendrá una extensión. Edwars Planckaert, del Alpecin, fue tercero en el sprint final de la cuarta etapa.

¿Cómo quedó la Clasificación General de La Vuelta a España 2025?

La cuarta fracción dejó como consecuencia un cambio en el liderato de la Clasificación General. El francés David Gaudu, del Groupama, superó al danés Jonas Vingegaard en la primera casilla. Ambos tienen 15 horas, 45 minutos y 50 segundos sumados. Sin embargo, Gaudu sumó una victoria de etapa que le dio la posibilidad de vestirse de rojo.