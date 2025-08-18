x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Otra jornada de oros y otro récord para Colombia en los Panamericanos de Asunción

El país siguió sumando medallas de oro, plata y bronce en varias disciplinas —patinaje, clavados, taekwondo y ciclismo— y además logró una nueva marca panamericana.

  • Kollin Castro se destacó con oro y récord. FOTO cortesía coc
    Kollin Castro se destacó con oro y récord. FOTO cortesía coc
18 de agosto de 2025
bookmark

La tricolor volvió a ondear con fuerza en Asunción gracias a una nueva jornada de éxitos para los deportistas colombianos en los Juegos Panamericanos Júnior.

En la pista de patinaje, la vallecaucana Kollin Castro voló sobre los 200 metros contra meta y paró el cronómetro en 18.776 segundos, un registro que no solo le aseguró la medalla de oro, sino que también le permitió romper el récord de las justas. En la rama masculina, otro hijo del Valle, Santiago Vásquez, confirmó la supremacía nacional en esta prueba con un tiempo de 17.724 segundos, suficiente para colgarse el oro y darle a Colombia un doblete memorable en la jornada.

Desde las aguas abiertas también llegaron emociones. En una prueba exigente como lo son los 10 kilómetros, el nadador Fredy Arévalo se batió con los mejores del continente y, tras 1 hora, 54 minutos y 22 segundos de esfuerzo inquebrantable, alcanzó un meritorio cuarto lugar.

El escenario de clavados se vistió de tensión y emoción con la dupla nacional conformada por Miguel Tovar y Tomás Tamayo en la gran final del trampolín 3 metros sincronizado se colgaron la medalla de plata, solo superados por la potencia mexicana.

El taekwondo también aportó a la cosecha tricolor. En la prueba de kyorugi por equipos mixtos, el combinado nacional conformado por Danna Ramírez, Daniel Ramírez y César Silva venció con autoridad a Paraguay en semifinales por 2-0. Ya en la final, se midieron ante Brasil en un duelo de alto nivel que terminó 0-2 a favor de los brasileños, dejando a Colombia con la plata.

El ciclismo de ruta, la campeona de la contrarreloj, Natalia Garzón, volvió a escena acompañada por Karen González, Luciana Osorio y Angie Londoño para disputar la exigente prueba de fondo sobre 119 kilómetros en la costanera de Asunción. Allí, Garzón sumó un bronce más para Colombia.

