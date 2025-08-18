Otra jornada de oros y otro récord para Colombia en los Panamericanos de Asunción

La tricolor volvió a ondear con fuerza en Asunción gracias a una nueva jornada de éxitos para los deportistas colombianos en los Juegos Panamericanos Júnior.
En la pista de patinaje, la vallecaucana Kollin Castro voló sobre los 200 metros contra meta y paró el cronómetro en 18.776 segundos, un registro que no solo le aseguró la medalla de oro, sino que también le permitió romper el récord de las justas. En la rama masculina, otro hijo del Valle, Santiago Vásquez, confirmó la supremacía nacional en esta prueba con un tiempo de 17.724 segundos, suficiente para colgarse el oro y darle a Colombia un doblete memorable en la jornada.