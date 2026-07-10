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La Vuelta a Colombia 2026 ya tiene recorrido: Medellín coronará al nuevo campeón

La carrera, en la que defenderá el título el cundinamarqués Rodrigo Contreras, comenzará el 8 de agosto en Neiva.

  • La Vuelta a Colombia cumplirá en 2026 su edición 76. FOTO COLPRENSA
    La Vuelta a Colombia cumplirá en 2026 su edición 76. FOTO COLPRENSA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
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La Vuelta a Colombia 2026 conocerá a su campeón en las calles de Medellín. Este viernes, la Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido de la edición 76 de la competencia, la más importante del actual calendario de este deporte en el país.

La carrera se celebrará del 8 al 16 de agosto y recorrerá 1.473 kilómetros por las carreteras de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia, con un trazado diseñado para ofrecer oportunidades a velocistas, escaladores y especialistas contra el reloj, como lo reseñó la Fedeciclismo. La carrera contará con nueve etapas y buscará al sucesor de Rodrigo Contreras, vigente bicampeón de la prueba.

El inicio será el 8 de agosto con una exigente fracción de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito.

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Durante las primeras cuatro jornadas, el pelotón atravesará buena parte del Huila antes de trasladarse hacia Ibagué, en un recorrido que permitirá ir seleccionando a los aspirantes a la clasificación general previo a la llegada de la montaña.

Los momentos decisivos aparecerán a partir de la quinta fracción con el ascenso al Alto El Sifón, uno de los puertos más exigentes del recorrido. Al día siguiente, la competencia viajará desde Manizales hasta Jericó y continuará con una nueva jornada para escaladores que finalizará en el Alto Ecosiembra (en la vía que conecta el municipio de Santa Fe de Antioquia con Cañasgorda), donde podrían abrirse diferencias importantes entre los favoritos.

La penúltima fracción será una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y la entrada al Túnel de Occidente, una prueba que podría resultar determinante en la lucha por el título.

Finalmente, el domingo 16 de agosto, el tradicional circuito de Medellín, con salida y llegada en el Parque El Poblado, será el escenario donde se conocerá al campeón.

Así será el recorrido de la Vuelta-2026

Recorrido Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026

Etapa 1: sábado 8 de agosto

Neiva – Campoalegre – Hobo – Gigante – Garzón – Altamira – Timaná – Pitalito (187 km.)

Etapa 2: domingo 9 de agosto

San Agustín – Pitalito – Timaná – Altamira – Garzón – Gigante – Garzón (169.9 km.)

Etapa 3: lunes 10 de agosto

Garzón – Gigante – Hobo – Campoalegre – El Juncal – Guacirco – Neiva (160.5 km.)

Etapa 4: martes 11 de agosto

Neiva – Aipe – Natagaima – Castilla – Saldaña – Guamo – Espinal – Chicoral – Gualanday – Ibagué (196.9 km.)

Etapa 5: miércoles 12 de agosto

Ibagué – Alvarado – Venadillo – Lérida – Armero – Líbano – Murillo – Alto El Sifón (164.7 km.)

Etapa 6: jueves 13 de agosto

Manizales – La Manuela – Irra – La Felisa – La Pintada – Jericó (161.1 km.)

Etapa 7: viernes 14 de agosto

Jericó – La Pintada – Peñalisa – Anzá – Santa Fe de Antioquia – Alto Ecosiembra (135.2 km.)

Etapa 8: sábado 15 de agosto

Contrarreloj Individual (CRI): Santa Fe de Antioquia – Sopetrán – San Jerónimo – Entrada al Túnel de Occidente (33.6 km.)

Etapa 9: domingo 16 de agosto

Circuito Medellín (8 vueltas de 13.1 km): Parque El Poblado – San Diego – Vía Las Palmas – Parque El Poblado (104 km.).

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo se disputará la Vuelta a Colombia 2026?
La Vuelta a Colombia 2026 se correrá del 8 al 16 de agosto. La competencia tendrá nueve etapas y recorrerá 1.473 kilómetros por los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia.
¿Cuáles serán las etapas más decisivas para definir la clasificación general?
Las jornadas que podrían marcar mayores diferencias son la quinta etapa, con final en el Alto El Sifón; la séptima, que terminará en el Alto Ecosiembra; y la contrarreloj individual de 33,6 kilómetros de la octava etapa.
¿Dónde terminará la Vuelta a Colombia 2026?
La última etapa será el tradicional circuito urbano de Medellín, con salida y llegada en el Parque El Poblado, donde se coronará al nuevo campeón de la competencia.

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