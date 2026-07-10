La Vuelta a Colombia 2026 ya tiene recorrido: Medellín coronará al nuevo campeón

La Vuelta a Colombia 2026 conocerá a su campeón en las calles de Medellín. Este viernes, la Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido de la edición 76 de la competencia, la más importante del actual calendario de este deporte en el país.

La carrera se celebrará del 8 al 16 de agosto y recorrerá 1.473 kilómetros por las carreteras de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia, con un trazado diseñado para ofrecer oportunidades a velocistas, escaladores y especialistas contra el reloj, como lo reseñó la Fedeciclismo. La carrera contará con nueve etapas y buscará al sucesor de Rodrigo Contreras, vigente bicampeón de la prueba.

El inicio será el 8 de agosto con una exigente fracción de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito.

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Durante las primeras cuatro jornadas, el pelotón atravesará buena parte del Huila antes de trasladarse hacia Ibagué, en un recorrido que permitirá ir seleccionando a los aspirantes a la clasificación general previo a la llegada de la montaña.

Los momentos decisivos aparecerán a partir de la quinta fracción con el ascenso al Alto El Sifón, uno de los puertos más exigentes del recorrido. Al día siguiente, la competencia viajará desde Manizales hasta Jericó y continuará con una nueva jornada para escaladores que finalizará en el Alto Ecosiembra (en la vía que conecta el municipio de Santa Fe de Antioquia con Cañasgorda), donde podrían abrirse diferencias importantes entre los favoritos.

La penúltima fracción será una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y la entrada al Túnel de Occidente, una prueba que podría resultar determinante en la lucha por el título.

Finalmente, el domingo 16 de agosto, el tradicional circuito de Medellín, con salida y llegada en el Parque El Poblado, será el escenario donde se conocerá al campeón.