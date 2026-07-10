Gobierno oficializa prórroga por cinco meses del contrato del Fondo de Estabilización del Café

El Gobierno Nacional oficializó la prórroga por cinco meses del Contrato de Estabilización de Precios del Café, una decisión acordada entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), con el objetivo de garantizar la continuidad de los mecanismos de protección para los ingresos de los productores de café.

La medida busca brindar estabilidad a las familias caficultoras frente a las fluctuaciones de los precios internacionales del grano y las dinámicas del mercado, mientras avanzan las discusiones para la estructuración de un nuevo contrato que regirá el funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Café.

Según el Gobierno, la extensión permitirá mantener vigente el esquema actual mientras se consolidan los ajustes institucionales y normativos que serán incorporados en el próximo acuerdo.

Durante el proceso de negociación, las partes abordaron varios asuntos considerados estratégicos para el futuro de la caficultura colombiana.

Entre ellos se destacan la autonomía presupuestal del Fondo de Estabilización de Precios del Café, la democratización del Comité Directivo previsto en el artículo 5 de la Ley 1969 de 2019, el fortalecimiento de las garantías contractuales bajo la nueva generación de contratos de la parafiscalidad y la incorporación de mecanismos que refuercen las obligaciones del Gobierno Nacional, la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité Nacional de Cafeteros en la ejecución del contrato.

El Ejecutivo explicó que estos puntos han sido construidos a partir de las conversaciones sostenidas con la Federación y de las recomendaciones surgidas durante el proceso de negociación.