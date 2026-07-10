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Gobierno oficializa prórroga por cinco meses del contrato del Fondo de Estabilización del Café

El Gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros acordaron extender por cinco meses el contrato del Fondo de Estabilización de Precios del Café mientras se define un nuevo esquema para el sector.

  • El Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros prorrogaron por cinco meses los contratos del Fondo Nacional del Café y del Fondo de Estabilización de Precios del Café mientras se negocia un nuevo acuerdo. FOTO tomada de X
    El Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros prorrogaron por cinco meses los contratos del Fondo Nacional del Café y del Fondo de Estabilización de Precios del Café mientras se negocia un nuevo acuerdo. FOTO tomada de X
El Colombiano
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hace 3 horas
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El Gobierno Nacional oficializó la prórroga por cinco meses del Contrato de Estabilización de Precios del Café, una decisión acordada entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), con el objetivo de garantizar la continuidad de los mecanismos de protección para los ingresos de los productores de café.

La medida busca brindar estabilidad a las familias caficultoras frente a las fluctuaciones de los precios internacionales del grano y las dinámicas del mercado, mientras avanzan las discusiones para la estructuración de un nuevo contrato que regirá el funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Café.

Según el Gobierno, la extensión permitirá mantener vigente el esquema actual mientras se consolidan los ajustes institucionales y normativos que serán incorporados en el próximo acuerdo.

Durante el proceso de negociación, las partes abordaron varios asuntos considerados estratégicos para el futuro de la caficultura colombiana.

Entre ellos se destacan la autonomía presupuestal del Fondo de Estabilización de Precios del Café, la democratización del Comité Directivo previsto en el artículo 5 de la Ley 1969 de 2019, el fortalecimiento de las garantías contractuales bajo la nueva generación de contratos de la parafiscalidad y la incorporación de mecanismos que refuercen las obligaciones del Gobierno Nacional, la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité Nacional de Cafeteros en la ejecución del contrato.

El Ejecutivo explicó que estos puntos han sido construidos a partir de las conversaciones sostenidas con la Federación y de las recomendaciones surgidas durante el proceso de negociación.

El próximo Gobierno deberá suscribir un nuevo acuerdo

El Gobierno informó que, una vez finalice la prórroga de cinco meses, corresponderá al próximo Gobierno suscribir un nuevo contrato que permita implementar mecanismos adecuados para estabilizar el ingreso de los productores de café.

La administración saliente señaló que los avances alcanzados durante las negociaciones servirán como base para la construcción del nuevo esquema, el cual deberá responder a los retos financieros e institucionales del sector cafetero.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó que el Gobierno firmó con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, la prórroga del contrato para la administración del Fondo Nacional del Café.

El funcionario explicó que, de manera paralela, también se formalizó la ampliación del contrato del Fondo de Estabilización de Precios del Café, con el propósito de garantizar la continuidad en la administración de los recursos destinados al sector cafetero.

“Queremos informarle al país que con el doctor Bahamón, representante de la Federación Nacional de Cafeteros, hemos firmado de una parte la prórroga del contrato con la Federación para la administración del Fondo Nacional del Café y en el día de hoy estamos firmando la ampliación del contrato del Fondo de Estabilización de Precios del Café como continuidad de todo el ejercicio de administración que hace la Federación de Cafeteros de los recursos de este sector”, afirmó el ministro.

Ávila agregó que la decisión busca dar un mensaje de confianza al sector. “Le informamos al país y esperamos que el mundo cafetero y la sociedad cafetera mantengan en los próximos meses la tranquilidad para el desarrollo de todas sus actividades. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia”, concluyó.

Gobierno reitera compromiso con la protección de los caficultores

El Ejecutivo reiteró que mantendrá una gestión orientada a fortalecer los mecanismos de protección de los caficultores frente a las oscilaciones del mercado internacional y aseguró que continuará promoviendo un diálogo con todos los actores del sector para construir instrumentos que permitan proteger los ingresos de los productores y atender las necesidades de las familias cafeteras y de los agricultores del país.

La prórroga busca garantizar la continuidad institucional del Fondo de Estabilización de Precios del Café mientras se define el nuevo marco contractual que deberá asumir el próximo Gobierno.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Qué cambia con la prórroga de cinco meses del Fondo de Estabilización de Precios del Café?
La prórroga mantiene vigente el contrato actual mientras el Gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros avanzan en la definición de un nuevo acuerdo. Durante este período seguirán operando los mecanismos existentes para contribuir a la estabilización de los ingresos de los productores de café, mientras se discuten cambios relacionados con la gobernanza, las garantías contractuales y la autonomía presupuestal del Fondo.
¿Qué temas deberá incluir el nuevo contrato del Fondo de Estabilización de Precios del Café?
El nuevo contrato deberá incorporar los aspectos discutidos durante las negociaciones entre el Gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros. Entre ellos están la autonomía presupuestal del Fondo de Estabilización de Precios del Café, la democratización de su Comité Directivo, el fortalecimiento de las garantías contractuales y nuevos mecanismos para reforzar las obligaciones del Gobierno, la Federación y el Comité Nacional de Cafeteros. La noticia no detalla cómo quedarán definidos esos cambios.
¿Quién firmará el nuevo contrato del Fondo de Estabilización de Precios del Café cuando termine la prórroga?
El nuevo contrato deberá ser suscrito por el próximo Gobierno una vez concluya la prórroga de cinco meses. Según lo informado por el Ejecutivo, las negociaciones actuales servirán como base para ese acuerdo, que tendrá como objetivo mantener mecanismos que ayuden a estabilizar los ingresos de los caficultores. La fecha exacta de la firma no fue informada.

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Ministerio de Hacienda
Federación Nacional de Cafeteros
fondo nacional del café
Colombia
Germán Bahamón
Germán Ávila
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