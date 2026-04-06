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¿Por qué es tan importante el Augusta National Women’s que ganó la golfista colombiana María José Marín?

Esta semana se disputará el Máster de Augusta en la rama masculina con la presencia del antioqueño Nicolás Echavarría.

  • La colombiana María José Marín junto a Rory McIlroy, campeón de Master de Augusta que arrancará este jueves su edición en la rama masculina. FOTO: Getty
    La colombiana María José Marín junto a Rory McIlroy, campeón de Master de Augusta que arrancará este jueves su edición en la rama masculina. FOTO: Getty
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 6 horas
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El Master de Augusta es el torneo más importante del golf profesional y fue creado por Bobby Jones y Clifford Roberts en 1932, desde entonces la chaqueta verde es una de las más codiciadas por los golfistas del mundo.

Figuras como Jack Nicklaus, con seis títulos, Tiger Woods con 5 y Arnold Palmer con cuatro son los que más chaquetas verdes han ganado en la historia del Master; mientras que el actual campeón es Rory McIlroy, quien compartió con María José Marín este domingo y hasta se tomaron fotos juntos.

Ahora, desde 2019, el mundo del golf decidió crear el certamen para la rama femenina, al que clasifican las mejores jugadoras aficionadas del mundo y que se disputa en el mismo campo en el que juegan los hombres.

Por Colombia han participado golfistas como Valentina Giraldo, quien fue la primera en representar al país en 2019, mientras que Valery Plata compitió en 2022. Marín ajustó en 2026 su cuarta presencia en el torneo.

En 2023 firmó un T14 (+3), el segundo mejor resultado histórico para una latinoamericana, solo superado por el subcampeonato de la mexicana María Fassi y, en este 2026, Marín se coronó campeona, imponiendo récord del torneo, pues su resultado de 14 golpes bajo el par es el mejor alcanzado por una deportista en la competencia, superando lo que había logrado en 2025 la española Carla Bernat (-12).

Es por eso que el título ganado por Marín en Augusta tiene tanta relevancia, pues se considera el torneo más prestigioso del golf femenino, ya que comparado con el tenis sería como ganar un título de Grand Slam, aunque el Augusta Women’s es para deportistas amateur.

¿Cuáles son las otras grandes victorias de María José Marín?

La caleña es la vigente campeona del NCAA Division I Women’s Championship y actual número 7 del mundo en el World Amateur Golf Ranking (WAGR), y tras lo hecho en Augusta seguro ascenderá más posiciones.

Además, ganó el Clemson Invitational con un sólido -10 en el total en el fin de semana previo a Semana Santa.

De igual forma, está en el primer lugar del el ranking universitario de Scoreboard en esta temporada con una victoria y otros tres Top-3 en nueve torneos disputados de su conferencia.

¿Qué colombiano estará en la edición del Master de Augusta 2026?

El Master de Augusta, que arranca este jueves en Georgia, contará con la presencia de un golfista colombiano.

Se trata del antioqueño Nicolás Echavarría, quien estará por segunda vez en el certamen.

En 2025 fue el debut de Nicolás y en los tres primeros días de competencia sorprendió ya que logró mantenerse en el top-10 pero lastimosamente, en la última jornada, el paisa no pudo mantener la precisión de las sesiones anteriores y terminó en la casilla 51, tras una caída de 41 casillas.

Ahora Nico, con más experiencia y tres títulos en PGA, se siente fuerte y con más confianza para luchar por una buena presentación en Augusta. Además, viene motivado por lo vivido por María José Marín, a quien pudo acompañar en la ronda definitiva, para consagrarse como campeona.

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