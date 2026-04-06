¿Por qué es tan importante el Augusta National Women’s que ganó la golfista colombiana María José Marín?

El Master de Augusta es el torneo más importante del golf profesional y fue creado por Bobby Jones y Clifford Roberts en 1932, desde entonces la chaqueta verde es una de las más codiciadas por los golfistas del mundo.
Figuras como Jack Nicklaus, con seis títulos, Tiger Woods con 5 y Arnold Palmer con cuatro son los que más chaquetas verdes han ganado en la historia del Master; mientras que el actual campeón es Rory McIlroy, quien compartió con María José Marín este domingo y hasta se tomaron fotos juntos.