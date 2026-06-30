¿Por qué la pista de atletismo de Medellín se consolida como escenario para batir récords?

La exhibición de Ronal Longa y las 25 marcas nacionales que se batieron durante el Campeonato Panamericano de atletismo de mayores confirmaron que la renovada pista del estadio Alfonso Galvis Duque de Medellín reúne las condiciones para convertirse en uno de los escenarios más atractivos del continente para la búsqueda de récords.

Después de la euforia que despertó su triunfo en los 100 metros planos, Longa sorprendió al anunciar, sin que se le preguntara, que regresará a competir en Medellín.

La razón, según explicó, es sencilla: considera que la nueva pista es ideal para correr rápido. Y los hechos parecen darle la razón. Con un tiempo de 9,85 segundos (viento legal de +1.5 m/s), el velocista colombiano no solo pulverizó su propio récord nacional (9,96), sino que estableció una nueva marca suramericana, dejando atrás los 9,92 del brasileño Erick Felipe Barbosa.

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Además, su registro lo ubica como el tercer hombre más rápido del mundo en la temporada 2026, solo superado por el jamaiquino Oblique Seville (9,82) y el nigeriano Kayinsola Ajayi (9,84), por delante incluso del campeón olímpico Noah Lyles, cuyo mejor tiempo este año es de 9,88.

La dimensión de la actuación de Longa va más allá del récord continental. De acuerdo con los registros oficiales de World Athletics, su 9,85 lo sitúa entre los pocos atletas de la historia que han corrido los 100 metros por debajo de los 9,90 segundos, integrando el selecto grupo de quienes poseen una de las 20 mejores marcas distintas de todos los tiempos.

El desempeño del velocista colombiano fue apenas una muestra de lo que permitió el escenario antioqueño.

La local María Fernanda Murillo estableció un nuevo récord nacional de los 100 metros vallas del heptatlón con 12,74 segundos, superando la marca de Brigitte Merlano (12,89) vigente desde Mayagüez 2011. También cayeron las plusmarcas colombianas del relevo mixto 4x100 metros (41,63) y del relevo femenino 4x400 metros (3:29.49).

En total, según confirmó Jorge Martínez, jefe de prensa del campeonato, durante el certamen se registraron 25 récords nacionales entre los países participantes.

Para Jacobo D’ León Saldarriaga, presidente de la Liga de Atletismo de Antioquia, las condiciones de Medellín explican por qué los atletas pueden aspirar a marcas de talla mundial. “Esta pista de Medellín tiene varias particularidades para batir récords. Primero, porque es de material mondo, una de las más rápidas del mundo, lo cual atrae a los atletas que vienen a buscar marcas. Segundo, por las buenas condiciones climáticas de la ciudad; y, por último, por la cercanía de la pista con la hotelería, con la gastronomía... todo ello ayuda mucho”.

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El dirigente destacó que el éxito del escenario trasciende la infraestructura. “Pero además de una pista es la integralidad que se puede brindar para todo un proceso deportivo. Desde la administración, la dirigencia, los equipos interdisciplinarios, desde el trabajo interinstitucional, es maravilloso poderles decir que aquí se lidera con equipo. Hoy Medellín está construyendo un equipo para grandes cosas, para internacionalizar la ciudad, para creer en los procesos, para dinamizar la economía. Y, sobre todo, hay algo muy bacano acá, y es que la empresa privada, gracias a la gestión que se viene haciendo, cree en la institucionalidad de la Liga, por eso contamos con la asistencia de marcas nacionales e internacionales”.