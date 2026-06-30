Hito en la vía al Toyo tras excavación del túnel cero: “En Antioquia nada nos queda grande”

La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín alcanzaron este martes un nuevo hito constructivo en la vía al Túnel del Toyo con el encuentro de los dos frentes de excavación —hito conocido como cale— del Túnel 0, una estructura estratégica ubicada en el municipio de Santa Fe de Antioquia.
El gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez destacaron que este avance representa un paso decisivo hacia la culminación de uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la competitividad y el desarrollo logístico de Antioquia y del país.