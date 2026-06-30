Laura Sarabia presentó su renuncia como embajadora de Colombia en el Reino Unido y dejará el cargo el 7 de agosto

Laura Sarabia presentó formalmente su renuncia al cargo de embajadora de Colombia en el Reino Unido mediante una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, fechada el 29 de junio. La funcionaria informó que dejará la misión diplomática en Londres a partir del 7 de agosto de 2026, fecha en la que se producirá el cambio de gobierno con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño.
En la comunicación explicó que la decisión corresponde al procedimiento asociado a la transición entre administraciones y expresó su agradecimiento por la confianza recibida durante su gestión.