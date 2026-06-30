Laura Sarabia presentó su renuncia como embajadora de Colombia en el Reino Unido y dejará el cargo el 7 de agosto

Laura Sarabia presentó formalmente su renuncia al cargo de embajadora de Colombia en el Reino Unido mediante una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, fechada el 29 de junio. La funcionaria informó que dejará la misión diplomática en Londres a partir del 7 de agosto de 2026, fecha en la que se producirá el cambio de gobierno con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño. En la comunicación explicó que la decisión corresponde al procedimiento asociado a la transición entre administraciones y expresó su agradecimiento por la confianza recibida durante su gestión.

En la carta, Sarabia escribió: “Estimado presidente, por medio de la presente me permito presentar de manera formal mi renuncia al cargo de embajadora de Colombia en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con efecto a partir del 7 de agosto de 2025, conforme al cambio de gobierno”. También señaló: “Agradezco profundamente la confianza depositada en mí para el desempeño de estas funciones y la oportunidad de haber servido a Colombia en esta misión diplomática”.

Renuncia hace parte de la transición de gobierno

La salida de la embajadora se enmarca en el procedimiento protocolario que acompaña el relevo presidencial. Con el inicio de una nueva administración, los embajadores nombrados por el gobierno saliente ponen sus cargos a disposición del nuevo jefe de Estado, quien determina cuáles continúan en sus funciones y cuáles serán reemplazados. En este proceso existe una diferencia según el tipo de nombramiento. Los embajadores pertenecientes a la carrera diplomática conservan su vínculo con el servicio exterior y deben ser reubicados, mientras que quienes ocupan cargos por nombramiento político o provisional pueden ser relevados de sus funciones. Sarabia se convirtió en la primera funcionaria del Gobierno Petro en presentar su renuncia protocolaria tras conocerse el cambio de administración. Permanecerá en el cargo hasta el último día del actual gobierno.

La renuncia corresponde al proceso protocolario que acompaña la transición presidencial. FOTO: Colprensa - Catalina Olaya

Los cargos que ocupó en el Gobierno