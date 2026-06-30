“Una sopa, un pastel y 50.000 pesos”: denuncias por supuesta compra de votos a favor de Iván Cepeda en Barranquilla

El video del exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos, el polémico sacerdote cercano a sectores de izquierda, en el que habla abiertamente de compra de votos en esa ciudad, podría ser apenas el hilo de una madeja de posible corrupción que habría favorecido presuntamente al candidato Iván Cepeda Castro, quien de todos modos terminó derrotado en las urnas por Abelardo de la Espriella.
En el video, que ya es viral en redes sociales, Hoyos da pistas, más bien directas, sobre la manera en que habría operado la maquinaria política en Barranquilla y otras regiones del país.
“Siempre aquí le hemos pagado, por eso yo me he reído de los malditos politiqueros que en nombre de la izquierda vienen a joder a la gente”, dice. Luego va más allá: “Y comprando votos del Pacto Histórico (...) A mí no me digan que no compran votos, yo sí que compro”.