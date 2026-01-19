El colombiano Pedro Juan Moreno ganó las 24 Horas de Daytona virtual

El piloto colombiano Pedro Juan Moreno volvió a poner la bandera tricolor en lo más alto del automovilismo, esta vez desde el exigente mundo de la simulación, al conquistar la victoria en las 24 Horas de Daytona de iRacing (Split 2), una de las competencias especiales más prestigiosas y concurridas del calendario anual de esta plataforma. Moreno compitió con el equipo argentino Byte.500, compartiendo el volante del prototipo LMP2 junto a Santiago Baztarrica y Henry Cubides, en una carrera multiclase que replicó con notable realismo el desafío que supone la mítica prueba de resistencia en el Daytona International Speedway. El evento virtual sirvió como antesala de las 24 Horas de Daytona reales, que se disputarán el próximo 25 de enero, y reunió a algunos de los equipos más competitivos del ecosistema global de los esports. Durante 24 horas ininterrumpidas de carrera simulada, el circuito de Daytona fue escenario de un desafío total: cambios dinámicos de día y noche, gestión del tráfico entre categorías, relevos estratégicos de pilotos y una exigencia constante en concentración y precisión. En ese contexto, el trío conformado por Moreno, Baztarrica y Cubides firmó una actuación impecable. No solo se quedaron con la pole position, sino que construyeron una victoria de punta a punta, liderando la competencia desde el inicio hasta la bandera a cuadros dentro del Prime Time del Split 2.

“Fue una carrera muy exigente a nivel técnico, estratégico y de consistencia. Logramos mantenernos por delante de equipos oficiales como Williams Esports, TC Esports (propiedad de Thibaut Courtois) y Team Benik, entre otros. Mantuvimos el ritmo y la concentración durante 24 horas y cerrar con la victoria es un gran resultado de cara a la preparación para 2026”, señaló Moreno tras completar el maratón virtual. El resultado cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta el nivel del evento. Los Splits 1 y 2 del Prime Time concentraron a los equipos más fuertes de la plataforma iRacing, con participación internacional y estructuras profesionales que reflejan el crecimiento sostenido de los esports en el automovilismo. Lejos de ser un simple videojuego, este tipo de competencias exige disciplina, planificación, trabajo en equipo y una comprensión profunda del comportamiento del auto en condiciones extremas. En ese sentido, el triunfo de Moreno y Byte.500 también pone de relieve el papel cada vez más determinante de los simuladores en los deportes motor. En categorías como GT3, LMP2 y GTP, la simulación se ha convertido en una herramienta tecnológica clave para la formación y preparación de pilotos. El análisis de telemetría, el trabajo fino en configuraciones, la construcción de estrategias de carrera y la reproducción de sensaciones muy cercanas a las de un auto real permiten un nivel de aprendizaje profundo, con una inversión mucho más accesible que la competencia en pista. Para Pedro Juan Moreno, este éxito no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de preparación y proyección internacional cuidadosamente construido. El piloto antioqueño continúa consolidando su perfil en competencias de resistencia, demostrando temple, consistencia y capacidad de liderazgo, incluso en escenarios de máxima presión como una carrera de 24 horas.