284 ciclistas competirán en el Panamericano de ruta en Montería-2026

Pasaron 15 años para que Colombia volviera a ser sede del Campeonato Panamericano de ruta.

Del terreno empinado, en la alta montaña, donde normalmente se acostumbra ver pedalear a los ciclistas que compiten en nuestro país, a un trazado más plano. En ese tipo de planimetría se celebrará la nueva edición del certamen, que tendrá como epicentro a Montería entre hoy y el próximo domingo.

Después de Antioquia en 2011, el departamento de Córdoba, golpeado en los últimos dos meses por la ola invernal y tras la que resultaron damnificadas cientos de personas, finalmente, tras el visto bueno de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), acogerá la cita de ciclismo más importante del continente. En ella estarán en acción 284 corredores, provenientes de 29 naciones, y distribuidos en las categorías élite, sub-23 y junior, tanto en damas como en varones, en las modalidades de ruta y contrarreloj individual.

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El país anfitrión presenta una nómina de lujo con representantes que ya gozan de respeto en el ámbito internacional, como el antioqueño Walter Vargas, quien es el máximo campeón panamericano en contrarreloj con seis títulos, y el local Álvaro Hodeg, vigente rey, en élite, de ruta.

“Espero que toda la gente de mi tierra en Montería salga y nos acompañen, que hagan fuerza. Voy con muchas ansias a defender el título, con la ayuda de Dios”, comentó Hodeg, quien viene de participar en la reciente Clásica de Rionegro, ganada por su compañero del Team Medellín, Wilmar Paredes, quien también competirá en el Panamericano, al que llega a la vez con los títulos esta temporada de la Vuelta a República Dominicana y el Circuito Ángel Miguel Sanabria.

A ellos, en élite, se suman Fernando Gaviria, Rodrigo Contreras, Nicolás Gómez y Brayan Sánchez.

Otras figuras presentes son Eric Antonio Fagúndez (Uruguay), Edgar David Cadena (México), Abner González (Puerto Rico), Sebastián Brenes (Costa Rica), Francisco Joel Peñuela (Venezuela), Jhonnatan Narváez (Ecuador) y Leonardo Cobarrubia (Argentina).

Cabe recordar que en el anterior Panamericano, con sede en Punta del Este (Uruguay), Colombia logró el título luego de sumar 14 medallas (7 oros, 6 platas y un bronce).

“Queremos revalidar los logros panamericanos conseguidos en 2025, seguir por esa senda con los nuevos talentos. Será una carrera al embalaje, un terreno plano, son otro tipo de corredores de los que estamos acostumbrados a ver en Colombia, como los escaladores, pero tenemos exponentes para luchar en ese tipo de pruebas y en todas sus ramas”, dijo en días recientes Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.