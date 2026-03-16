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284 ciclistas competirán en el Panamericano de ruta en Montería-2026

El certamen continental regresa a Colombia, pero no será en terreno de montaña sino en el llano, en Montería. El elenco anfitrión buscará defender el título desde este martes.

  • Hodeg es el vigente campeón panamericano de ruta, título que le devolvió confianza tras sufrir un accidente de tránsito el cual por poco lo aleja del deporte. Busca ser profeta en su tierra Montería. FOTO Team Medellín-EPM
    Hodeg es el vigente campeón panamericano de ruta, título que le devolvió confianza tras sufrir un accidente de tránsito el cual por poco lo aleja del deporte. Busca ser profeta en su tierra Montería. FOTO Team Medellín-EPM
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Pasaron 15 años para que Colombia volviera a ser sede del Campeonato Panamericano de ruta.

Del terreno empinado, en la alta montaña, donde normalmente se acostumbra ver pedalear a los ciclistas que compiten en nuestro país, a un trazado más plano. En ese tipo de planimetría se celebrará la nueva edición del certamen, que tendrá como epicentro a Montería entre hoy y el próximo domingo.

Después de Antioquia en 2011, el departamento de Córdoba, golpeado en los últimos dos meses por la ola invernal y tras la que resultaron damnificadas cientos de personas, finalmente, tras el visto bueno de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), acogerá la cita de ciclismo más importante del continente. En ella estarán en acción 284 corredores, provenientes de 29 naciones, y distribuidos en las categorías élite, sub-23 y junior, tanto en damas como en varones, en las modalidades de ruta y contrarreloj individual.

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El país anfitrión presenta una nómina de lujo con representantes que ya gozan de respeto en el ámbito internacional, como el antioqueño Walter Vargas, quien es el máximo campeón panamericano en contrarreloj con seis títulos, y el local Álvaro Hodeg, vigente rey, en élite, de ruta.

“Espero que toda la gente de mi tierra en Montería salga y nos acompañen, que hagan fuerza. Voy con muchas ansias a defender el título, con la ayuda de Dios”, comentó Hodeg, quien viene de participar en la reciente Clásica de Rionegro, ganada por su compañero del Team Medellín, Wilmar Paredes, quien también competirá en el Panamericano, al que llega a la vez con los títulos esta temporada de la Vuelta a República Dominicana y el Circuito Ángel Miguel Sanabria.

A ellos, en élite, se suman Fernando Gaviria, Rodrigo Contreras, Nicolás Gómez y Brayan Sánchez.

Otras figuras presentes son Eric Antonio Fagúndez (Uruguay), Edgar David Cadena (México), Abner González (Puerto Rico), Sebastián Brenes (Costa Rica), Francisco Joel Peñuela (Venezuela), Jhonnatan Narváez (Ecuador) y Leonardo Cobarrubia (Argentina).

Cabe recordar que en el anterior Panamericano, con sede en Punta del Este (Uruguay), Colombia logró el título luego de sumar 14 medallas (7 oros, 6 platas y un bronce).

“Queremos revalidar los logros panamericanos conseguidos en 2025, seguir por esa senda con los nuevos talentos. Será una carrera al embalaje, un terreno plano, son otro tipo de corredores de los que estamos acostumbrados a ver en Colombia, como los escaladores, pero tenemos exponentes para luchar en ese tipo de pruebas y en todas sus ramas”, dijo en días recientes Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Arrancan las competencias

Este martes comenzará la acción del Panamericano con las pruebas de contrarreloj. Serán el sector de la circunvalar, con salida y llegada en el Centro Comercial Buenavista, transitando por puntos estratégicos como la Glorieta Mocarí, el Cruce Garzones y el Puente Asilo.

Las damas juveniles recorrerán 14.5 kilómetros; los varones júnior, de 22.6 km; y las mujeres élite, de 31.4 km.

El jueves, entre tanto, los hombres sub-23 harán 36 km de esfuerzo individual y los hombres élite, de 43.1 km.

Las pruebas de ruta juveniles serán este viernes en un circuito en Cereté. Las damas recorrerán 67 km y los hombres, 120,6. Ese mismo escenario, el sábado, las damas élite, desafiarán 120.6 kilómetros, y hombres sub-23, 160.8 km. El domingo, los varones élite, y en un circuito de 12,9 km por vuelta, en Montería, recorrerán 206.4 kilómetros.

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Colombia, que cuenta con la dirección del antioqueño David Vargas, tendrá en sub-23 masculino a Jerónimo Calderón, Juan Diego Quintero, William Colorado, Jaider Muñoz, Cristian Vélez y Alejandro Peña; en juvenil hombres actuarán José Manuel Posada, Emmanuel Restrepo, Juan Esteban Sánchez, Andrés Shaffit Talero, Óscar Iván Restrepo y Simón Loaiza.

En élite femenina correrán Diana Carolina Peñuela, Camila Andrea Valbuena, Laura Daniela Rojas, Juliana Londoño, Jannie Milena Salcedo y Luciana Osorio.

En juvenil actuarán Estefanía Castillo, Lineth Valentina García, Salomé Vargas, Ana María Cifuentes, Alix Nicolle Sanabria y Emelith Rodríguez Flórez.

“Estamos muy felices de ser locales, de asumir la gran responsabilidad que tenemos de igualar o superar esas medallas que logramos en Uruguay, con unas características similares a lo que vivimos el año pasado. Todo eso nos llena de ilusión”, comentó el orientador nacional David Vargas.

Paredes reinó en Clásica de Rionegro

El ciclista antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín) llega cargado de confianza al Panamericano de ruta en Córdoba tras su buen momento. El pasado sábado se consagró campeón de la Clásica de Rionegro, que tuvo ganador de última etapa a Johan Colón (GW). A Paredes lo acompañaron en el podio Sebastián Castaño y Juan Diego Hoyos, ambos del Sistecrédito, a 18 y 22 segundos, respectivamente.

Diana Peñuela y su gran momento

La pedalista caldense Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito), de 39 años de edad, será otra de las cartas fuertes de Colombia en el Panamericano de ruta, sobre todo por su buen presente. El sábado triunfó en la categoría élite femenina de la Clásica de Rionegro, donde retuvo el título por delante de sus compañeras Érika Botero, a 11 segundos, y Natalia Garzón, a 19.

Se viene la Milán-Turín con colombianos

Este miércoles se realizará una de las clásicas más antiguas del ciclismo mundial. Se trata de la Milán-Torino, carrera italiana que cumplirá su edición 107 con un recorrido de 107 kilómetros entre Rho y Superga. Para esta prueba están inscritos los colombianos Éiner Rubio y Diego Pescador, del Team Movistar. También actuará el pedalista ecuatoriano Richard Carapaz (EF).

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