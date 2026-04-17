Paisas se estrena en Medellín ante Toros del Valle con tres “gigantes” que llegaron desde Estados Unidos

El gran clásico de la jornada de la Liga Profesional de Baloncesto se disputará en el coliseo Iván de Bedout: Paisas recibe a Toros del Valle este fin de semana. Serán dos duelos directos entre el líder y el segundo de la tabla de posiciones del torneo. Los locales, dirigidos por Ricardo Pinzón, tienen un registro de tres victorias y una derrota en la Liga. Su más reciente juego fue como visitantes ante Sabios, el cual perdieron 80-71, cortando una racha de 15 victorias consecutivas que traían desde el semestre pasado, cuando alcanzaron el bicampeonato. Ahora, en casa, los antioqueños —cuentan con seis jugadores nacidos en la región reforzados por tres extranjeros: Daivon Bailey, Mike Miles y Marcus Weathers— esperan volver a la victoria respaldados por su afición para ascender al primer lugar. Al frente tendrán a los Toros del Valle, que llegan invictos con cuatro victorias para sumar 8 puntos, seguidos por Paisas con 7 unidades. Hay que recordar que los dos primeros pasarán directamente a la semifinal, mientras que los equipos ubicados entre el puesto 3 y 6 disputarán un play-off para definir a los otros dos clasificados. Paisas viene de ser bicampeón y el reto es sumar la tercera corona consecutiva.

El norteamericano Mike Miles se mantiene en la nómina antioqueña de Paisas y es uno de los tres extranjeros con los que cuenta el equipo para la Liga Profesional. FOTO CAMILO SUÁREZ

Paisas viene de ser bicampeón, y el reto es sumar la tercera corona de la competencia. De acuerdo con lo informado por la organización, el equipo antioqueño tendrá dos uniformes esta temporada: el blanco y verde, que es el principal, y como segunda opción el de color naranja, un homenaje a uno de sus socios, el cantante Ryan Castro, por su álbum Sendé. Este sábado a las 9:00 de la noche, y el domingo a las 5:00 de la tarde, el cuadro antioqueño espera la compañía de los aficionados al baloncesto. Para la temporada 2026, el equipo cuenta con el patrocinio de Inder, Indeportes, Frisby, BYD Moevo, J&C Delicias, Ángel Romero, X Move, Contreras Eight y Awoo Team.

El norteamericano Marcus Weathers es otra de las caras nuevas que tiene Paisas en la Liga Profesional, este sábado en el Iván de Bedout debutarán como locales. FOTO CORTESÍA DPB

Estos son las torres extranjeras que contrató Paisas

Los norteamericanos Daivon Bailey, Mike Miles y Marcus Weathers son las caras internacionales de Paisas esta temporada. El único que repite es Miles, quien estuvo con el equipo en la Liga de Campeones, donde llegaron hasta cuartos de final. Mike Miles es un ex-NBA de 23 años y 1.82 metros de estatura. Es un jugador resistente, veloz, de gran agilidad y precisión para los duelos bajo el aro. En la NBA, pasó por los quintetos de Houston y Dallas, y también brilló en la G League. Las caras nuevas son Daivon Bailey y Marcus Weathers. El primero, según describió Raúl Pabón, director deportivo del quinteto, es un alero de 1.93 metros nacido en Indiana, Estados Unidos, que vive su primera experiencia internacional tras lucirse en el baloncesto universitario.

Con 24 años, Bailey ya debutó acumulando un promedio de 17 puntos por juego, 6 rebotes y una asistencia. Destaca por sus lanzamientos fuera de la pintura y su gran proyección. El otro norteamericano es Marcus Weathers, de 28 años y 1.98 metros, quien ha jugado en varias ligas de Europa. En la Liga promedia 18.7 puntos y 9.7 rebotes. Pabón lo describe como un jugador muy completo y con gran juego colectivo, fuerte en los rebotes ofensivos y defensivos gracias a su potencia física. Con estos refuerzos y la base local, Paisas luchará por el ansiado tricampeonato.

El norteamericano Daivon Bailey en acción con Paisas en el duelo ante Sabios de Manizales. FOTO CORTESÍA: ph.daniielocampo

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga Profesional?