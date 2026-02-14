Vuelo Bogotá–Rionegro no pudo despegar por altercado entre pasajeros

Momentos de tensión se vivieron la noche del viernes 13 de febrero en el vuelo 4032 de LATAM Airlines, que cubría la ruta entre Bogotá y Rionegro. La aeronave tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional El Dorado pocos minutos después del despegue debido a un altercado entre dos pasajeros.
De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el piloto informó a los ocupantes que se activaron los protocolos de emergencia por la presencia de un pasajero disruptivo que estaba poniendo en riesgo la seguridad de la tripulación y del resto de viajeros. Ante la situación, la tripulación decidió interrumpir el trayecto y retornar a Bogotá como medida preventiva.
Según fuentes de LATAM: “el avión nunca llegó a despegar, solamente que salió a posición de rodaje y se devolvió a posición para que desembarcara en personaje”.
Uniformados ingresaron a la aeronave y retiraron a uno de los involucrados en el altercado para restablecer el orden y garantizar la seguridad del vuelo.