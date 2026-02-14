x

Vuelo Bogotá–Rionegro no pudo despegar por altercado entre pasajeros

Un vuelo de LATAM que partía de Bogotá hacia Rionegro no pudo despegar debido a un incidente a bordo. La Policía intervino tras el aterrizaje; conozca todos los detalles de lo ocurrido.

  La Policía Metropolitana de Bogotá intervino tras el aterrizaje del vuelo 4032 para retirar al pasajero conflictivo y garantizar la seguridad de la tripulación y viajeros. FOTO: Cortesía.
    La Policía Metropolitana de Bogotá intervino tras el aterrizaje del vuelo 4032 para retirar al pasajero conflictivo y garantizar la seguridad de la tripulación y viajeros. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Momentos de tensión se vivieron la noche del viernes 13 de febrero en el vuelo 4032 de LATAM Airlines, que cubría la ruta entre Bogotá y Rionegro. La aeronave tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional El Dorado pocos minutos después del despegue debido a un altercado entre dos pasajeros.

Conozca: Conozca las aerolíneas que retomaron vuelos de Colombia a Venezuela tras reactivación del espacio aéreo

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el piloto informó a los ocupantes que se activaron los protocolos de emergencia por la presencia de un pasajero disruptivo que estaba poniendo en riesgo la seguridad de la tripulación y del resto de viajeros. Ante la situación, la tripulación decidió interrumpir el trayecto y retornar a Bogotá como medida preventiva.

Según fuentes de LATAM: “el avión nunca llegó a despegar, solamente que salió a posición de rodaje y se devolvió a posición para que desembarcara en personaje”.

Uniformados ingresaron a la aeronave y retiraron a uno de los involucrados en el altercado para restablecer el orden y garantizar la seguridad del vuelo.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el origen de la confrontación, algunos pasajeros aseguraron que el ambiente a bordo fue de nerviosismo y preocupación. En redes sociales, varios usuarios describieron la situación como “de película”, mientras otros cuestionaron el comportamiento de quienes protagonizan este tipo de incidentes en vuelos comerciales.

Siga leyendo: Trump anuncia la reapertura del espacio aéreo de Venezuela para vuelos comerciales tras dos meses de restricciones

“Falta de respeto por los demás pasajeros y pilotos. Yo estaría muerta, pero no de la risa, sino de puro miedo”, escribió una usuaria en X, al referirse a la frecuencia con la que se presentan casos similares en distintas aerolíneas.

Tras el desembarque del pasajero señalado, la aerolínea logró reorganizar la cabina y continuar con la operación hacia Rionegro. El vuelo finalmente pudo retomar su itinerario una vez se garantizó que las condiciones de seguridad eran adecuadas.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de mantener la disciplina y el respeto a bordo, en un entorno donde cualquier comportamiento indebido puede afectar la seguridad de todos los ocupantes.

Pasajeros del vuelo Bogotá–Rionegro de LATAM vivieron momentos de tensión tras un altercado a bordo que obligó a regresar a El Dorado. FOTO: Cortesía.
Pasajeros del vuelo Bogotá–Rionegro de LATAM vivieron momentos de tensión tras un altercado a bordo que obligó a regresar a El Dorado. FOTO: Cortesía.

Respuesta de LATAM

En la tarde de este sábado, la aerolínea respondió a lo sucedido con este mensaje: “LATAM Airlines Colombia informa que durante el vuelo LA4032 que cubría la ruta Bogotá–Medellín en la noche de ayer, se presentó una situación con un pasajero a bordo que requirió la activación de los protocolos establecidos por la compañía. La tripulación actuó conforme a los procedimientos, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y del equipo”.

También señalaron que “a la llegada al aeropuerto de Medellín, y siguiendo los lineamientos correspondientes, se solicitó el acompañamiento de las autoridades competentes para el desembarque. La operación se desarrolló de manera segura y la aerolínea reitera su compromiso con la seguridad como valor fundamental de su servicio”.

