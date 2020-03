Jackeline no pierde la ilusión

Los resultados de Jackeline Rentería en el Preolímpico Continental de lucha en Ottawa, Canadá, el pasado fin de semana, no fueron los esperados.

La vallecaucana perdió los tres combates disputados en la división de los 62 kilogramos y con ello se le esfumó una de las oportunidades de clasificar a los Juegos de Tokio-2020.

Publicidad

Pero la única luchadora de Colombia en ganar medallas en Olímpicos (bronce en Pekín-2008 y Londres-2012 en los 55 kg) no se rinde, más allá del bache en el que se encuentra o el que, según ella misma expresó en su cuenta de Twitter, todavía no comprende.

“Hay muchos por qué y para qué que aún no entiendo. Duele estar abajo cuando ya sientes lo que es estar arriba”, fueron las primeras palabras de la vallecaucana, quien no fue la única luchadora del país en privarse de asegurar su presencia en el certamen de Japón, programado hasta ahora para mitad de año y en riesgo de no celebrarse por la pandemia del coronavirus. En la cita de Canadá también perdieron Carolina Castillo (50 kg), Tatiana Rentería (68) y Andrea Olaya (76).

Quienes sí tuvieron fortuna de lograr el tiquete fueron Julián Horta (67) y Óscar Tigreros (57), que se unieron a Carlos Izquierdo (86), quien consiguió el boleto en el Mundial en Kazajistán-2019.

Jackeline, en un extenso mensaje, continuó: “He trabajado muy fuerte y aunque he pasado por duros sacrificios para alcanzar el sueño llamado Tokio, sí sé que esta mujer que hoy tengo sobre mis pies no es la mujer que quiero ver, así no”.

Publicidad

Rentería, de 34 años de edad y quien en 2016 compitió en los Juegos de Río pese a sufrir un mes antes una fractura de mandíbula durante un entrenamiento previo al Open de Polonia, delata ganas, ilusión y deseo de triunfo.

“Sea cual sea la solución, sé que está allí esperando por mí y la voy a encontrar, lo prometo, porque la mujer que quiero ver en mí y la que será el mayor ejemplo para mi hija –Maily Salomé-, estará ganando en Tokio”, agregó la deportista.