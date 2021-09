Ni la incertidumbre que genera en los deportistas no contar con el apoyo económico permanente para viajar a torneos, tampoco la preocupación de sus familiares por frenar sus estudios de Medicina, ni el dolor que causa la pérdida de un ser querido.

Nada de lo anterior impidió que Sara López conquistara un título por el que venía luchando desde que hizo su debut profesional en 2013.

Tras ganar en Yankton, EE. UU., su primera medalla de oro mundial, categoría individual y en mayores, López alcanzó todo lo que puede conseguir un deportista en el arco compuesto.

La risaraldense acumula 10 medallas mundiales (8 de oro) en las distintas categorías, 23 oros en válidas de Copa Mundo y 6 finales ganadas en ese último certamen. También tiene en su poder 10 récords mundiales, además de vencer en todos los eventos del ciclo olímpico en una modalidad que sigue luchando para entrar en el programa de Juegos.

¿A qué apunta ahora Sara, convertida en leyenda de esta disciplina? En charla con EL COLOMBIANO dice que su tiempo en el arco seguirá y asegura que su objetivo es agrandar su legado.

Ahora más tranquila, ¿qué pasa por su mente al saber que hizo historia al ganar en un mismo Mundial tres medallas de oro?

“Sinceramente no sé cómo explicar lo que sucedió (risa nerviosa). No es que nos haya agarrado por sorpresa, pero es que este tipo de cosas no le suceden a casi nadie, tal vez los coreanos son capaces de hacer esto. La verdad no esperábamos que ganáramos los tres oros en un mismo Mundial (equipos damas, equipos mixtos e individual).

Así es, en arco recurvo las coreanas son las mejores en tiro, pero usted ratifica el dominio en compuesto desde hace más de seis años...

“Pasan los días y aún me siento en shock tras lo hecho en Estados Unidos. Si bien obtuve todo lo que un arquero puede ganar y que básicamente soy por ahora la mejor de la historia, siento que faltan cosas. Estoy contenta porque logré sobreponer asuntos que me sucedieron este año. Aun así no me considero la mejor, creo que hay demasiadas cosas por hacer y lograr”.