Recursividad para evitar quietud

Mauricio Ortega Lanzador de disco “Trato de hacer mis rutinas de gimnasio con lo que tengo a la mano en casa pero toca adecuar un espacio para poder hacerlo. A veces hago el amague de lanzar el disco, pero no lo suelto porque con la fuerza que lo lanzo no sé a donde puede parar (risas)”.

Andrea Ramírez Taekwondoga “Estos días en casa he podido entrenar en un espacio no muy grande, pegándole al pavo para ejecutar algunas técnicas y lo complemento con ejercicios como abdominales, sentadillas, etc, para no perder el estado físico, pero obviamente no es lo más óptimo”.

Miguel Ángel Rodríguez Squashista “Esta es como una segunda pretemporada, hay que verlo por el lado bueno. No me quedo quieto, entreno tres horas combinando preparación física en bicicleta estática y otros ejercicios. También hago un trabajo de control de bola sobre una pared para no perder el timing y profundidad”.

Sara López Arquera En redes sociales la arquera compartió la rutina que realiza en el patio de su casa, disparando a una paca a menos de 10 metros de distancia “En estos momentos la mayor ayuda que podemos aportar es quedarnos en casa, así cuidamos nuestra salud”, escribió.