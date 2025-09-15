Oblique Seville, el heredero de Bolt que es nuevo rey de la velocidad mundial

Desde hace años con la etiqueta de heredero de Usain Bolt en Jamaica, Oblique Seville puso por fin a la maldición que le ha acompañado en grandes campeonatos del atletismo desde sus inicios y el pasado domingo se proclamó campeón de los 100 metros.
“Imaginad: en mis primeros Juegos Olímpicos (en 2021) caí en semifinales. Al año siguiente, en el Mundial, fui cuarto. E igual un año después. Y el año pasado fui último de la final de los Juegos Olímpicos. Así que si gano en Tokio, será una locura”, había recordado el velocista de 24 años hace apenas unas semanas.
Antes de convertirse en un habitual de las finales mundiales, Oblique Seville creció en St Thomas, al este de Kingston, donde desde niño demostró sus aptitudes para el atletismo. O incluso desde antes de nacer, según bromea su madre Juliet.