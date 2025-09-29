“Nadando, nadando, yo ganaré”: Colombia arrasó en primera semana del Sudamericano de deportes acuáticos de Brasil

“Nadando, nadando, yo ganaré: Colombia, tierra querida”, cantaban, con euforia, un grupo de colombianos en las tribunas del parque acuático Julio Delamare de Río de Janeiro, Brasil. Los criollos, casi todos padres de los deportistas que compitieron, durante la primera semana del Sudamericano de Deportes Acuáticos en las pruebas de carreras y artística, cambiaron la letra de la canción de Lucho Bermúdez para convertirla en arenga que impulsa, motiva.
El objetivo se cumplió. Colombia consiguió 32 medallas. De ellas, 20 fueron en carreras, mientras que las 12 restantes llegaron en las competencias de natación artística. Las preseas doradas en la primera modalidad las consiguieron Ian Maldonado y Matías Ramírez. El primero, nacido en Houston, Texas, fue tetracampeón sudamericano: ganó en las pruebas de 50, 100, 200 mariposa y en la de 200 metros combinado.