¿Quién es Nicolás Tascón, la gran figura de Colombia en Panamericano de Natación Artística que se hizo en Chile?

La delegación colombiana de natación artística consiguió cuatro medallas en el Panamericano de la disciplina que se realizó en Santiago de Chile entre el miércoles y este sábado. La gran figura del representativo nacional fue el deportista vallecaucano Nicolás Tascón, quien tiene 18 años. El deportista caleño se viene consolidando como una de las figuras a tener en cuenta en nuestro país en esta disciplina de la natación. Desde febrero de este año, cuando se quedó con la medalla de bronce en la prueba de Solo Libre Masculino en la Copa Mundo que se realizó en Medellín, quedando por encima de Gustavo Sánchez, la gran figura de Colombia en esta modalidad, su nombre tomó fuerza.

En Chile lo ratificó. Tascón, un joven alegre, pero sencillo que tiene claro su talento pero es consciente de que necesita mejorar muchas cosas más para llegar a ser uno de los mejores del mundo, obtuvo cuatro de las cinco medallas que ganó el país.

¿Cuáles fueron las medallas que consiguió Colombia?

Nicolás se quedó con la medalla de bronce en solo técnico masculino después de que la rutina que presentó recibiera una calificación de 182,5750 por parte de los jueces que analizaron su presentación. La presea de oro en esa disciplina la ganó México con 230,1467 puntos, mientras que Chile se quedó con la medalla de plata con 206,5667.

“Una alegría inmensa. El trabajo de estos días se vio reflejado en eta rutina. Me ha gustado demasiado lo que hice. Cumplí el objetivo que tenía con esta rutina y siento una felicidad total”, dijo el colombiano después de su presentación. Tascón también participó en la consecución de la medalla de bronce en dueto mixto, donde compitió junto a la vallecaucana Natalia Jurado. Los criollos, que contaron con el relevo de Valerie Cuenca, consiguieron una puntuación de 152,5800; mientras que Chile sumó 208,2000 y Curazao, que fue tercero, recibió 150,0917.