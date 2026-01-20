Nairo Quintana inicia su temporada: ¿será este año su “último baile”?

El ciclismo vuelve a pronunciar un nombre que jamás pasó de moda, aunque el tiempo haya intentado empujarlo hacia el pasado. Nairo Quintana está de regreso en el pelotón profesional y todo apunta a que su debut en la temporada 2026 se producirá esta misma semana con el Movistar Team, en la Clàssica Comunitat Valenciana.
Aunque la escuadra telefónica aún no ha hecho el anuncio oficial, desde la organización de la carrera ya confirmaron que el colombiano es uno de los ciclistas esperados en la línea de salida. Un detalle que, sin comunicados ni luces, confirma que Nairo vuelve a ponerse el dorsal para competir al más alto nivel.