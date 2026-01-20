Nairo Quintana inicia su temporada: ¿será este año su “último baile”?

Aunque la escuadra telefónica aún no ha hecho el anuncio oficial, desde la organización de la carrera ya confirmaron que el colombiano es uno de los ciclistas esperados en la línea de salida. Un detalle que, sin comunicados ni luces, confirma que Nairo vuelve a ponerse el dorsal para competir al más alto nivel.

El ciclismo vuelve a pronunciar un nombre que jamás pasó de moda, aunque el tiempo haya intentado empujarlo hacia el pasado. Nairo Quintana está de regreso en el pelotón profesional y todo apunta a que su debut en la temporada 2026 se producirá esta misma semana con el Movistar Team, en la Clàssica Comunitat Valenciana.

La Clàssica Comunitat Valenciana se disputará en una sola etapa de 199,5 kilómetros, entre La Nucía y Valencia, con un trazado exigente y selectivo. Dos puertos de montaña aparecen como terreno favorable para el boyacense: el Coll de Rates, de segunda categoría, y el Alto de Beniarrés, de tercera. No son los colosos alpinos que marcaron su época dorada, pero sí suficientes para medir piernas, sensaciones y ambición.

La temporada que comienza no es una más. Sobre Nairo Quintana flotan los rumores del retiro, una posibilidad que él mismo no descarta, pero que tampoco confirma.

“Estoy mirando si compito después de 2026. Todavía no hemos tomado una decisión y más adelante anunciaremos lo que va a pasar”, confesó recientemente en declaraciones a ESPN Ciclismo.

Movistar Team decidió renovarle el contrato por un año más, incluso cuando parte de la prensa española consideraba que el ciclo estaba terminado. Pero Nairo nunca ha sido un ciclista que se rinda ante el ruido externo. Su carrera está hecha de resistencia, de silencios largos y de respuestas en la carretera.

Este 2026 también es una oportunidad de revancha. A finales del año pasado, una lesión sufrida en Burgos lo obligó a abandonar la Vuelta a España, cerrando la temporada de manera amarga. Ahora, con el cuerpo nuevamente en orden, el colombiano quiere demostrar que todavía tiene algo que decir.

Su presencia en las grandes vueltas sigue siendo una incógnita. Movistar realizó fichajes importantes y, según versiones internas, Nairo podría quedar fuera de la nómina para el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Sin embargo, él no se resigna a ese escenario.

Quiere probar que aún tiene “gasolina en el tanque”, incluso desde un rol secundario.

“El inicio será en España, luego viajaré a Emiratos Árabes y más adelante correré en Italia, entre otras competencias. Estamos entrenando bien y preparándonos de la mejor manera para lo que viene”, explicó.

Su gran objetivo está claro y tiene nombre propio: La Vuelta.

“Es la carrera más importante para el equipo y se necesita llegar con los hombres más fuertes. Yo estaré trabajando para ganarme ese lugar”, afirmó con convicción.

A sus 35 años, Nairo Quintana completa 14 temporadas en el ciclismo europeo. Su palmarés sigue siendo imponente: campeón del Giro de Italia 2014, ganador de la Vuelta a España 2016 y protagonista absoluto del Tour de Francia, donde fue segundo en 2013 y 2015, y tercero en 2016. En los últimos años, la victoria se le ha hecho esquiva, pero su nombre continúa siendo sinónimo de historia.

El paso del tiempo no perdona. El desgaste, las caídas, las temporadas largas y la exigencia extrema han mermado su rendimiento. Por eso, este 2026 podría ser su último año sobre la bicicleta.