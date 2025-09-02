x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Atlético Nacional femenino se trajo un empate de Cali y este sábado buscará la final de la Liga

El duelo de vuelta se disputará en el Atanasio Girardot, a las 5:30 de la tarde.

  • Manuela González marcó para el verde en su visita al Deportivo Cali, por el duelo de ida de la semifinal de la Liga Femenina. FOTO CORTESÍA ATLETICO NACIONAL
    Manuela González marcó para el verde en su visita al Deportivo Cali, por el duelo de ida de la semifinal de la Liga Femenina. FOTO CORTESÍA ATLETICO NACIONAL
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
02 de septiembre de 2025
bookmark

Atlético Nacional femenino se trajo un valioso empate de su visita al Deportivo Cali y este sábado, en el Atanasio Girardot, buscará un triunfo que le permita avanzar a la final de la Liga Femenina.

Las orientadas por Jorge Mario Barreneche, se fueron adelante en el marcador, a los 40 minutos, con el tanto de Manuela González, quien aprovechó un error en la salida de las azucareras para puntear el balón y bañar a la arquera Luisa Agudelo.

Con la victoria parcial, se fueron al descanso y en la segunda parte, aunque trataron de controlar el juego y el marcador, se vieron sorprendidas por un Cali que salió decidido a buscar el empate.

Las locales no dejaron de insistir y a los 75 minutos, aprovecharon una distracción en la zona defensiva de las verdolagas, para tras un cobro de tiro libre, encontrar a Zharick Montoya, quien de cabeza envió el balón al fondo del arco.

Las verdolagas trataron de volver a poner a favor el marcador, pero ya el tiempo no les permitió más celebraciones.

Ahora, las orientadas por Barreneche, regresarán a casa para este sábado, a las 5:30 p.m., disputar el duelo de vuelta de la semifinal.

Sobre el empate el entrenador argumentó que “estas llaves son complicadas, por eso valoramos el punto que nos llevamos, pero vamos por más”. Manuela González, por su parte, sostuvo que “vamos a nuestra casa, con nuestra gente y sabemos que vamos a dar el 200% para buscar la victoria y avanzar a la final”.

Una victoria por cualquier marcador les dará el paso a la final, mientras que cualquier empate las llevará a resolver el cupo de la final, desde los lanzamientos de tiro penal.

Hay que recordar que en la otra serie Santa Fe derrotó 1-0 a Orsomarso y la vuelta será en Yumbo, el sábado a las 3:00 de la tarde.

El sábado no solo se disputará el paso a la final, sino la clasificación a Copa Libertadores, ya que los dos equipos que avancen a disputar el título, tendrán inmediatamente el cupo para el certamen continental que se disputará del 2 al 18 de octubre en Argentina.

El técnico Jorge Mario Barreneche le envió un mensaje a los aficionados verdolagas para que acompañen al grupo el sábado, ya que el apoyo desde las gradas será vital. Nacional busca no solo el paso a la final, sino su primer título en la Liga, corona que le ha sido esquiva. Lo más cerca que ha estado fue en 2018 cuando terminó como subcampeón.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Atlético Nacional
Deportivo Cali
Fútbol femenino
Liga Femenina
Cali
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida