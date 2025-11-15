Video | Colombia y Francia en el Mundial Sub-17 terminó en brutal pelea que no se vio en televisión

La Selección Colombia tuvo que despedirse este viernes del Mundial Sub-17, que se celebra en Catar, tras perder 2-0 en los octavos de final ante Francia, pero los jugadores protagonizaron una pelea que por fortuna no se vio en televisión, pero sí en videos publicados en las redes sociales.
Los equipos se fueron a los golpes apenas minutos después de terminar el partido. La pelea fue tan intensa que los jugadores se agredieron mientras el cuerpo técnico y los familiares, desde las tribunas de ambos equipos, intentaban detenerlos. Incluso algunos de estos últimos recibieron golpes mientras trataban de restablecer la calma.
El periodista Loïc Tanzi, quien publicó las imágenes que ahora están dando la vuelta al mundo deportivo y que dejan muy mal parados tanto a franceses como a los colombianos, escribió lo siguiente: “Un vídeo de lo ocurrido ayer tras el partido de octavos de final del Mundial Sub-17 contra Colombia. Las familias de los jugadores no saltaron al campo para atacar a los colombianos, sino para defender a los franceses”.