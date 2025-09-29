Colombia celebra oro y plata en el Mundial de Paraatletismo en India

Los paraatletas colombianos siguen dejando en alto el nombre del país en el Mundial que se disputa en India, este lunes fue el momento para el lucimiento de Angie Nicoll Mejía y la antioqueña Karen Palomeque, en la prueba de los 100 metros, T38. La cartagenera Angie Nicoll Mejía y la antioqueña Palomeque dieron un gran espectáculo al lograr el 1-2 de la prueba de los 100 metros T38 (parálisis cerebral que presentan la forma más leve de la discapacidad, afectando principalmente la coordinación y el equilibrio), para quedarse con el oro y la plata de esta prueba en el Mundial que se disputa en India.

Fueron pocos los segundos que distanciaron a las dos competidoras nacionales, Angie realizó un tiempo de 12.34 mientras que Palomeque hizo 12.36, en una final reñida. El podio lo completó la paraatleta de Grecia con una marca de 12.72. En la competencia las colombinas tuvieron como rivales a las paraatletas de Grecia, China, Australia, Gran Bretaña, Irlanda y Hungría. Hay que recordar que Karen es la dueña actual del Récord Mundial en esta prueba con un tiempo de 12,26 segundos registrada en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y la cual aún se mantiene como marca.

La antioqueña Karen Palomeque celebrando su medalla de plata en el Mundial de India. FOTO CORTESÍA @paraatletismo

Además, la paisa, nacida en Medellín y quien reside en La Iguaná sigue en su proceso de recuperación tras someterse a una cirugía, el año pasado, tras su participación en los Paralímpicos de París. Hay que recordar que, durante los tres días transcurridos de competencias en el Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, la selección colombiana de Paraatletismo ha participado en nueve eventos en los que ha obtenido medalla de oro con Mayerly Buitrago en impulsión de bala F41, en el debut de la delegación, seguida del quinto lugar para Santiago Solís en 100 mts T38 y la participación de Jhon Obando.