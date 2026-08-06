De reina del salto alto a dueña de las vallas: María Fernanda Murillo hizo historia en Centroamericanos

Años atrás, cuando deslumbraba en el salto alto, disciplina en la que posee el récord nacional con un brinco de 1,94 metros desde 2019, María Fernanda Murillo expresaba que las pruebas múltiples, en las que también dejaba destellos de calidad al figurar entre las mejores en modalidades como los 100 metros vallas o el salto largo, las asumía como un hobby y un complemento de su especialidad.
Sin embargo, ese talento para desenvolverse con éxito en otras modalidades terminó por conquistarla. Desde entonces se ha dedicado a perfeccionarlas y los resultados no dejan de sorprender.
El más reciente lo consiguió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en Santo Domingo, República Dominicana, donde “voló” hacia la medalla de oro en los 100 metros vallas e impuso un nuevo récord nacional con un tiempo de 12,64 segundos.
La marca mejoró el registro de 12,74 que ella misma había establecido en junio pasado durante el Campeonato Panamericano de Medellín, dentro de la prueba del heptatlón, superando entonces el histórico 12,89 de Brigitte Merlano, vigente desde 2011. El récord suramericano continúa en poder de la ecuatoriana Maribel Vanessa Caicedo, con 12,49.
Recuerde: ¡Grande Mafe!: saltó 1.94 metros
Atacando las vallas con su característica pierna izquierda, la nacida en Turbo hace 27 años superó en la final a la cubana Greisys Roble (12,68) y a la puertorriqueña Paola Vásquez (12,99).