De reina del salto alto a dueña de las vallas: María Fernanda Murillo hizo historia en Centroamericanos

Atacando las vallas con su característica pierna izquierda, la nacida en Turbo hace 27 años superó en la final a la cubana Greisys Roble (12,68) y a la puertorriqueña Paola Vásquez (12,99).

La marca mejoró el registro de 12,74 que ella misma había establecido en junio pasado durante el Campeonato Panamericano de Medellín, dentro de la prueba del heptatlón, superando entonces el histórico 12,89 de Brigitte Merlano, vigente desde 2011. El récord suramericano continúa en poder de la ecuatoriana Maribel Vanessa Caicedo, con 12,49.

El más reciente lo consiguió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en Santo Domingo, República Dominicana, donde “voló” hacia la medalla de oro en los 100 metros vallas e impuso un nuevo récord nacional con un tiempo de 12,64 segundos.

Sin embargo, ese talento para desenvolverse con éxito en otras modalidades terminó por conquistarla. Desde entonces se ha dedicado a perfeccionarlas y los resultados no dejan de sorprender.

Años atrás, cuando deslumbraba en el salto alto, disciplina en la que posee el récord nacional con un brinco de 1,94 metros desde 2019, María Fernanda Murillo expresaba que las pruebas múltiples, en las que también dejaba destellos de calidad al figurar entre las mejores en modalidades como los 100 metros vallas o el salto largo, las asumía como un hobby y un complemento de su especialidad.

‘Mafe’, quien durante años llegaba a entrenar a la pista del estadio Alfonso Galvis Duque desde las 4:30 de la madrugada para luego cumplir jornadas de siete horas en sus prácticas de enfermería, siempre ha demostrado que lucha hasta alcanzar cada uno de los objetivos que se propone.

“Lo que más me sorprende de Nanda es su fortaleza mental. La psiquis de algunos no aguantaría tanto dolor debido a las lesiones y la exigencia, pero ella siempre muestra voluntad para superar las adversidades. Es una mujer con aspiraciones claras y muy altas”, decía sobre Murillo la recordada entrenadora cubana Regla Sandrino, quien orientó su proceso desde que la urabaense se radicó en Medellín cuando tenía 14 años de edad.

Con actuaciones como esta, María Fernanda sigue dando pasos firmes para convertirse en una de las atletas más completas del atletismo colombiano. Por ahora, ya también es la mejor vallista en la historia del país.

Medallista de bronce en el Mundial Sub-20 de Tampere 2028, Finlandia, en salto alto con una marca de 1,90 metros, Murillo continúa enfocada en el heptatlón. Allí registra una mejor puntuación de 6.357 unidades, la segunda más alta en la historia de Suramérica, solo superada por las 6.475 de su compatriota Martha Valeria Araújo.

“Como ya saben también hago pruebas múltiples, y una en la que me he venido destacando es los 100 metros vallas. Decidimos apostarle a esta prueba en los Centroamericanos, hacerlo de la mejor manera, entregando el 200 por ciento como siempre lo he hecho. Se trabaja para obtener más, pero nunca se pueden reprochar los designios de Dios. Esto era lo que tenía para mí esta vez, así que estoy contenta y súper agradecida”, comentó María Fernanda tras su gesta en el certamen caribeño, donde espera seguir brillando cuando debute este viernes en el relevo 4x400 metros.

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Con este resultado, Colombia ya superó lo conseguido en el torneo de atletismo de los Juegos Centroamericanos de El Salvador 2023, donde obtuvo tres medallas de oro. En Santo Domingo ya suma cuatro títulos gracias a María Fernanda Murillo, Ronal Longa (100 metros planos), Mayra Gaviria (lanzamiento de martillo) y Flor Denis Ruiz (lanzamiento de jabalina).

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