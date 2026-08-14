Topos de México desmienten que Gobierno haya impedido su ingreso a Colombia: “No es un tema burocrático”

La versión según la cual el Gobierno de Abelardo de la Espriella impidió el ingreso de los Topos de México para atender a las víctimas del terremoto fue cuestionada durante una entrevista realizada en el programa No Copio, del Tercer Canal. El periodista Iván Gallo invitó a Iván Barrientos Salas, integrante de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, para hablar sobre la presencia de equipos mexicanos en Colombia. La conversación partió de la pregunta sobre por qué los Topos no habían podido ingresar al país. Entérese: La esperanza también tiene cuatro patas: así buscan y rescatan mascotas entre los escombros del terremoto La respuesta de Barrientos no atribuyó la decisión al presidente colombiano, como lo sugirió el conductor de la entrevista: “Tenemos protocolos para asistir en la ayuda humanitaria y en este caso Colombia cuenta con grupos certificados y reconocidos por el INSARAG, que es la alianza con la ONU para grupos de rescate. Y no fue necesario las manos”, explicó. Ante la insistencia del conductor sobre la necesidad de enviar más equipos debido a la magnitud de la emergencia, el integrante de la brigada explicó que movilizar recursos que no son requeridos puede afectar la operación: “Es como una empresa, si tú movilizas recursos que no son necesarios, entonces, pues simplemente estás desperdiciando la energía de esos recursos”, señaló.

Lea más: Más socorristas antioqueños llegaron a Pereira a buscar desaparecidos por el terremoto Barrientos también comparó la respuesta de Colombia con la que se produjo durante el terremoto de Venezuela y destacó la capacidad de los equipos colombianos: “Afortunadamente Colombia está mejor preparada y yo creo que es motivo de orgullo para los colombianos que tengan grupos de autosuficiencia”, afirmó. El rescatista explicó que, aunque el terremoto en Colombia representa una tragedia, la cantidad de víctimas y las características de las zonas afectadas son diferentes a las registradas en Venezuela: “Es una tragedia, pero se tienen que seguir protocolos y coordinación internacional”, señaló. “No es un tema político ni burocrático, es un tema justamente de manejo de recursos eficientes”, agregó.

También señaló que la información utilizada por su organización sobre la capacidad de respuesta de Colombia no había sido entregada directamente por el Gobierno: “Lo del estado de INSARAG no es una cosa que ellos nos dieran. Nosotros estamos en coordinación con la ONU, esa información no la dio ningún gobierno”, afirmó. Le puede interesar: “Tuvieron que remover la piel”: Diana sobrevivió 30 horas bajo los escombros; ahora enfrenta las lesiones que dejó el terremoto El integrante de los Topos Tlatelolco explicó además que los equipos de rescate se concentran en lugares con alta densidad poblacional, donde existe una mayor posibilidad de encontrar personas atrapadas en estructuras colapsadas. En ese sentido, sostuvo que en el Chocó los rescates eran de menor escala debido a que existen menos edificaciones de gran tamaño y una menor concentración de personas, por lo que defendió la decisión de priorizar los lugares donde el colapso generó un mayor número de víctimas atrapadas, como Cali y Manizales. Eso da razón a por qué la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó el 12 de agosto que no quedaban personas desaparecidas bajo los escombros, después de que fuera localizada con vida una familia de cuatro integrantes que había permanecido incomunicada. Con ese hallazgo, el departamento cerró la fase de búsqueda y rescate y pasó a concentrar los esfuerzos en la atención de los damnificados.

Topos Tlatelolco y Topos Azteca: ¿cuál es la diferencia?

La discusión sobre la llegada de los rescatistas mexicanos a Colombia ha mezclado a dos organizaciones distintas: Topos Tlatelolco y Topos Azteca. El grupo representado en la entrevista por Iván Barrientos Salas es Topos Tlatelolco, mientras que Topos Azteca fue el equipo mexicano que llegó a Colombia después de permanecer en Venezuela. Barrientos explicó que su organización trabaja bajo protocolos de coordinación internacional de la ONU y que, según la información que recibió, el grupo que había llegado desde Venezuela estaba solicitando recursos para poder operar en Colombia: “Ese grupo que llegó de México estaba en Venezuela. Están pidiendo cosas y están pidiendo transporte, están pidiendo comunicaciones, alimento”, señaló. En contexto: Los Topos Azteca y expertos gringos, entre los rescatistas de élite que apoyan labores en Cali Para Barrientos, esa diferencia es relevante porque los equipos de rescate que ingresan a una emergencia deben contar con capacidad para operar sin trasladar sus necesidades logísticas a las autoridades del país afectado: “No puedes llegar a un país sin autosuficiencia. Tú no puedes llegar a un país de víctimas a hacerte la víctima. Eso no está bien. Tú no puedes consumir recursos logísticos y coordinación si no estás preparado”, afirmó.

Y cuestionó además su actuación: “Entonces, ese es el problema con este grupo. Que de alguna manera, yo espero que las autoridades justamente pongan un orden, porque es muy lamentable que haya grupos que hacen turismo de rescate”, afirmó. Al final de la conversación, Barrientos volvió a referirse a la necesidad de separar la discusión política de las operaciones de rescate: “Yo creo que el poder siempre debe de ser juzgado, revisado, pero tampoco podemos jugar a la descoordinación y a la desinformación, porque eso se presta a tintes políticos y creo que lo que queremos es ayudar a las víctimas”, concluyó. Siga leyendo: Del estudio de grabación a los escombros: así ayudan los sonidistas a rescatar víctimas del terremoto Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas:

Según Iván Barrientos, Colombia contaba con grupos de rescate certificados internacionalmente y, por eso, no fue necesario movilizar a su brigada. También señaló que la decisión respondió al manejo eficiente de los recursos y no a un asunto político. ¿Qué es INSARAG y qué relación tiene con los equipos de rescate en Colombia? INSARAG es la red internacional de grupos de búsqueda y rescate urbano coordinada bajo el sistema de Naciones Unidas. Barrientos explicó que Topos Tlatelolco está reconocido bajo estos protocolos y que Colombia cuenta con equipos certificados internacionalmente. ¿Todos los Topos de México pertenecen a la misma brigada? No. En la controversia aparecen dos grupos distintos: Topos Tlatelolco, representado en la entrevista por Iván Barrientos, y Topos Azteca, cuyos integrantes sí llegaron a Cali para apoyar las labores de búsqueda y rescate.