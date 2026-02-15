Cada 20 horas un menor es reclutado en Colombia por grupos armados ilegales

Era septiembre de 1998. Recuerdo a mi madre separando mi cabello para hacerme unas trenzas que yo no quería. Hice berrinche. Aún puedo verme protestando frente al espejo, convencida de que ese era un problema. Cumplía diez años y mis papás habían organizado una fiesta de princesas para celebrarlo.
Ese mismo año, a miles de kilómetros de mi casa, Tatiana* también cumplía diez. Para ella no hubo fiesta, ni vestidos. A Tatiana, la guerrilla la reclutó en 1998. Los que debían ser jalones para trenzar su cabello, terminaron convirtiéndose en abusos sexuales y en violencias que ninguna niña debería conocer.