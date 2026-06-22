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Sanción de cuatro años para campeona de Wimbledon de 2023 por negarse a prueba antidopaje

La tenistas argumentó que no entregó una muestra por que tenía mucho estrés y pensó que eso podría alterar el resultado.

  • La tenista checa Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023, fue sancionada cuatro años por no presentarse a un control antidoping. FOTO TOMADA X@WTA
    La tenista checa Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023, fue sancionada cuatro años por no presentarse a un control antidoping. FOTO TOMADA X@WTA
Agencia AFP
hace 2 horas
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La tenista checa Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023, recibió una sanción de cuatro años por negarse a realizar un test antidopaje, según anunció la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

La tenista de 26 años no entregó una muestra al ser notificada por un agente de control en diciembre de 2025, durante una prueba fuera de competición.

Según el comunicado de la ITIA, el tenista se defendió alegando que el estrés y una mala salud mental afectarán su toma de decisión, “además de preocupación por su seguridad”.

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En abril, la cheque explicó en redes sociales que el agente tocó su puerta “tarde por la noche, sin identificarse claramente ni seguir el protocolo”. “Desde hace tiempo debo gestionar lesiones, una presión constante y problemas de sueño recurrentes que me han cansado y fragilizado”, desarrolló.

Un tribunal independiente estudió los argumentos de la tenista, además del testimonio de la agente que trató de llevar a cabo el test. Según la ITIA, ésta se presentó el 3 de diciembre de 2025 en el domicilio de la tenista.

El tribunal llegó a la conclusión de que las pruebas no mostraban una “justificación convincente” que explicara el rechazo de la deportista a realizar el test. Para la Agencia, negarse a someterse a un control equivale a un control positivo.

“Nunca me he dopado”, reaccionó la jugadora en su cuenta de Instagram. “Tres días después del incidente que finalmente cambió mi vida, volvió a ser sometida a un control. El resultado fue negativo”.

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Estos últimos años el tenis ha conocido varios casos de dopaje, como los del exnúmero 1 del mundo Jannik Sinner, Simona Halep o Iga Swiatek, sin que nunca se haya aplicado una suspensión tan larga.

“Se trata de una suspensión contundente. No podemos tener un sistema en el que una jugadora reciba menos sanción si rechaza someterse a una prueba que aquella que si se somete”, explicó la directora de la ITIA Karen Moorhouse durante una videoconferencia con la prensa.

Mejor ranking en 2023

“Es muy raro que los jugadores se nieguen a los test”, aseguró.

La sanción para Vondrousova terminará el 21 de junio de 2030.

Durante ese período, la cheque no está autorizada a jugar, entrenar o asistir a eventos organizados o autorizados por ITF, WTA, ATP, Grand Slam o cualquier asociación nacional.

La tenista se reserva su derecho a presentar un recurso, precisó a la AFP Jan Exner, su abogado: “Cuando tengamos el veredicto decidiremos los siguientes pasos a dar, saber si presentamos o no un recurso, pero primero deseo hablar con Marketa”, explicó.

Con tres títulos WTA en su palmarés, Vondrousova se convirtió en la primera tenista no cabeza de serie en conquistar el título individual femenino de Wimbledon, tras derrotar en la final de 2023 a la tunecina Ons Jabeur. Alcanzó entonces el N.6 mundial, el mejor ranking de su carrera.

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Entre sus otros logros destacan la final de Roland Garros en 2019, la pérdida contra la australiana Ashleigh Barty, y la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021.

Actualmente ocupa el puesto 122 del ranking, tras no haber jugado partidos del circuito WTA desde enero. En su última aparición en un Grand Slam, en el US Open de 2025, alcanzó los cuartos de final pero no pudo disputarlos debido a una lesión en el entrenamiento. Esas lesiones han sido un último a lo largo de una carrera que queda ahora detenida de forma abrupta.

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