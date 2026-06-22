Sanción de cuatro años para campeona de Wimbledon de 2023 por negarse a prueba antidopaje

La tenista checa Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023, recibió una sanción de cuatro años por negarse a realizar un test antidopaje, según anunció la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). La tenista de 26 años no entregó una muestra al ser notificada por un agente de control en diciembre de 2025, durante una prueba fuera de competición. Según el comunicado de la ITIA, el tenista se defendió alegando que el estrés y una mala salud mental afectarán su toma de decisión, “además de preocupación por su seguridad”. También le puede interesar: Las Williams vuelven a Wimbledon: Serena y Venus jugarán el torneo de dobles en el Grand Slam londinense En abril, la cheque explicó en redes sociales que el agente tocó su puerta “tarde por la noche, sin identificarse claramente ni seguir el protocolo”. “Desde hace tiempo debo gestionar lesiones, una presión constante y problemas de sueño recurrentes que me han cansado y fragilizado”, desarrolló. Un tribunal independiente estudió los argumentos de la tenista, además del testimonio de la agente que trató de llevar a cabo el test. Según la ITIA, ésta se presentó el 3 de diciembre de 2025 en el domicilio de la tenista.

El tribunal llegó a la conclusión de que las pruebas no mostraban una “justificación convincente” que explicara el rechazo de la deportista a realizar el test. Para la Agencia, negarse a someterse a un control equivale a un control positivo. “Nunca me he dopado”, reaccionó la jugadora en su cuenta de Instagram. “Tres días después del incidente que finalmente cambió mi vida, volvió a ser sometida a un control. El resultado fue negativo”. Vea también: La lucha de Alexander Zverev: cómo superó la diabetes y conquistó Roland Garros Estos últimos años el tenis ha conocido varios casos de dopaje, como los del exnúmero 1 del mundo Jannik Sinner, Simona Halep o Iga Swiatek, sin que nunca se haya aplicado una suspensión tan larga. “Se trata de una suspensión contundente. No podemos tener un sistema en el que una jugadora reciba menos sanción si rechaza someterse a una prueba que aquella que si se somete”, explicó la directora de la ITIA Karen Moorhouse durante una videoconferencia con la prensa.

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