Los secretos de Mariana Pajón en su preparación en busca de su cuarta olimpiada

¿De dónde saca tanta fuerza y voluntad para levantarse ante la adversidad y lograr nuevos triunfos?

“La fuerza de voluntad se entrena. Yo creo que eso también me lo han enseñado mis papás y mi entrenador mental Jonathan Bustamante... Si deseas algo, con el corazón, ganas y determinación, como sea lo consigues. Eso significa que muchas veces tienes que levantarte, limpiarte de los raspones, limpiarte las lágrimas y seguir, ya que si realmente lo quieres, pues esa voluntad le gana a cualquier dolor, a cualquier pereza o falta de motivación. Ahí es cuando esa fuerza de voluntad se convierte en disciplina y eso se entrena por mucho tiempo, más de lo que se entrena el cuerpo”.

Hasta se le vio en las redes sociales expresar que esa garra la había aprendido de su mamá, ¿qué le decía ella a usted cuando era más joven y atravesaba por momentos duros?

“Mis papás han sido fundamentales en mi carrera deportiva, pero también en mi vida, en momentos de retos, en el día a día con cosas que no son fáciles de afrontar. Me acuerdo que mi mamá siempre fue la que me motivaba si de niña me caía. Incluso mi primera vez montando bicicleta tuve una caída, y lo primero que me dijeron fue: ‘¿Te levantaste?, qué bien, eres una campeona’. Eso viene de casa, de lo que te dicen, de las personas que te rodean. Mis papás han sido muy importantes en este proceso. El domingo anterior que me caí ellos estaban motivándome para que siguiera y para que a la semana siguiente continuara esforzándome al máximo en los entrenamientos, así tuviera dolor, obviamente con cuidado”.

El año pasado, tras una caída que la hizo perder el conocimiento por minutos, decía que frente a los Olímpicos de París iba sin prisa, que ya se tomaba las cosas con calma, ahora que está cerca de clasificar, ¿cuál en su prioridad deportiva?

“Bueno, el año pasado fue de transición. Fue muy importante para mí, para mi vida personal, para lo que estaba afrontando, para todo lo que estaba sintiendo y, obviamente, para mi carrera deportiva. Nunca la abandoné por completo, simplemente bajé las cargas, miré para adentro, agarré herramientas y personas diferentes, me rodeé de gente supremamente positiva porque lo necesitaba y ahora me embarqué en un nuevo sueño, un sueño olímpico, y estoy dando lo mejor de mí. Mi prioridad es mejorar los ciclos olímpicos anteriores y, sobre todo, disfrutar muchísimo de la bici. Eso me genera motivación para entrenar y levantarme todos los días queriendo ser mejor”.

¿Qué siente al saber que recientemente fue incluida en el libro de los Guinness Records por ser la única bicicrosista en tener tres medallas olímpicas?

“Es algo increíble. Desde pequeña les rogaba a mis papás para tener los libros de los Guinness Records. Ver cosas tan sencillas como las uñas más largas, el cabello más largo, la persona que más aguanta debajo del agua, la más alta del mundo, la más bajita... Eso me parecía lo máximo y yo decía que algún día quería lograr algo así, una hazaña. Incluso tenía muchos sueños locos para hacer con mi bici y salir en ese libro. Y bueno, se dio por resultados, no me lo esperaba. Fue una sorpresa linda, y que fue entregada junto a mi familia, en un momento chévere de mi carrera, así que eso es un logro más que guardo en el corazón”.

¿Cómo se sintió la semana pasada compitiendo contra lo mejor del BMX en Europa?

“Esta ronda europea parecía un Mundial, estaban las mejores del ranking. Para eso veníamos, para saber cómo iba nuestra preparación. Se dieron las cosas y significa que lo que estamos haciendo está funcionando. Estamos motivados, fue un fin de semana positivo en muchos aspectos, no solamente por los resultados sino por las sensaciones, la seguridad, la técnica, hay cosas que vamos a seguir mejorando, pero vamos bien”.