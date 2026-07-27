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Con una rutina impecable, María Paulina Pérez brilló en su debut centroamericano

La antioqueña conquistó oro en el patinaje artístico de los Juegos Centroamericanos en Santo Domingo. Dominó a placer la prueba de solo danza.

  • La colombiana María Paulina Pérez firmó una actuación impecable para conquistar el oro en solo danza y confirmar el gran momento del patinaje artístico nacional. FOTO CORTESÍA COC
    La colombiana María Paulina Pérez firmó una actuación impecable para conquistar el oro en solo danza y confirmar el gran momento del patinaje artístico nacional. FOTO CORTESÍA COC
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 6 horas
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El patinaje artístico volvió a convertirse en una de las grandes fortalezas de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Con actuaciones de alto nivel, la antioqueña María Paulina Pérez y Deivi Camilo Rojas conquistaron dos nuevas medallas de oro para la delegación nacional, que continúa sumando éxitos en territorio dominicano.

La primera alegría llegó gracias a María Paulina Pérez, quien deslumbró en la modalidad de solo danza con una presentación impecable. Al terminar su rutina, la antioqueña se llevó las manos al rostro, emocionada por la actuación que acababa de realizar, mientras el público respondía con una ovación que la obligó a recibir los aplausos de pie.

Con un elegante traje rojo, adornado con lentejuelas que reflejaban la luz, la deportista de 31 años exhibió toda su expresividad, técnica, pasión y control durante los tres minutos de competencia. Su desempeño convenció plenamente a los jueces, que le otorgaron una calificación de 142.07 puntos, muy por encima de la haitiana Valentina Francesca Lalanne (128.93), quien fue plata, y de la mexicana Brenda Salazar (109.56), que completó el podio.

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“Esto es algo muy importante para mi carrera deportiva, ya que era la primera vez que tenía la oportunidad de participar en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es una experiencia más para mi carrera deportiva y muy contenta de darle este oro a Colombia”, expresó la campeona.

Pérez también destacó el ambiente que encontró durante su presentación. “Realmente me gustó mucho, no solamente la rutina, sino que el público ayuda muchísimo para que nos vengan a ver. Siento que eso fue bastante positivo a la hora de hacer las presentaciones”.

La antioqueña dedicó el triunfo a quienes la han acompañado en su proceso deportivo. “Esta medalla se la dedico a mi familia, a mi esposo y, claramente, a Dios”, afirmó.

Este nuevo título confirma el gran momento de la patinadora, que lleva dos décadas vinculada al deporte y continúa recogiendo los frutos de su disciplina. En mayo pasado ocupó el quinto lugar en danza individual durante la segunda parada de la Copa Mundo de patinaje artístico, disputada en Garmisch-Partenkirchen (Alemania), y a comienzos de este mes obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Buenos Aires.

Rojas también respondió con oro

La jornada dorada para Colombia continuó con Deivi Camilo Rojas, quien dominó de principio a fin la modalidad libre masculina para conquistar un nuevo título centroamericano.

El colombiano consiguió una puntuación de 154.84. El venezolano Miguel Tovar finalizó segundo con 97.00 unidades, mientras que el mexicano Ian Zenteno ocupó el tercer lugar con 79.82.

Tras recibir la medalla de oro, Rojas resaltó el esfuerzo que hubo detrás de la conquista.

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“Es muy satisfactorio para mí poder darle una medalla de oro al país porque es mucho tiempo, mucho trabajo y muchas horas de entrenamiento que creo que se ven reflejadas, y qué mejor que hacerlo con una medalla de oro”, manifestó.

Con estas dos nuevas preseas, Colombia sigue fortaleciendo su cosecha en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde ocupa el tercer lugar del medallero general y mantiene el objetivo de igualar o superar el segundo puesto alcanzado en la edición de El Salvador 2023. La delegación espera ampliar su producción este martes en disciplinas como arquería, ciclismo de pista, gimnasia rítmica y de trampolín, judo y esquí náutico, deportes que entregarán nuevas medallas.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos puntos obtuvo María Paulina Pérez para ganar el oro en solo danza?
María Paulina Pérez consiguió 142.07 puntos, la calificación más alta de la competencia. Superó ampliamente a la haitiana Valentina Francesca Lalanne, que obtuvo 128.93, y a la mexicana Brenda Salazar, que terminó con 109.56.
¿Por qué fue especial el título de María Paulina Pérez en los Juegos Centroamericanos?
Porque fue su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La propia patinadora afirmó que era la primera vez que participaba en estas justas y destacó la importancia de conquistar una medalla de oro en su estreno.
¿Cómo llegó María Paulina Pérez a los Juegos Centroamericanos?
La antioqueña llegó en un buen momento deportivo. En mayo fue quinta en la segunda parada de la Copa Mundo de patinaje artístico en Garmisch-Partenkirchen (Alemania) y, a comienzos de este mes, ganó la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Buenos Aires.

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