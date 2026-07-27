Con una rutina impecable, María Paulina Pérez brilló en su debut centroamericano

El patinaje artístico volvió a convertirse en una de las grandes fortalezas de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Con actuaciones de alto nivel, la antioqueña María Paulina Pérez y Deivi Camilo Rojas conquistaron dos nuevas medallas de oro para la delegación nacional, que continúa sumando éxitos en territorio dominicano.

La primera alegría llegó gracias a María Paulina Pérez, quien deslumbró en la modalidad de solo danza con una presentación impecable. Al terminar su rutina, la antioqueña se llevó las manos al rostro, emocionada por la actuación que acababa de realizar, mientras el público respondía con una ovación que la obligó a recibir los aplausos de pie.

Con un elegante traje rojo, adornado con lentejuelas que reflejaban la luz, la deportista de 31 años exhibió toda su expresividad, técnica, pasión y control durante los tres minutos de competencia. Su desempeño convenció plenamente a los jueces, que le otorgaron una calificación de 142.07 puntos, muy por encima de la haitiana Valentina Francesca Lalanne (128.93), quien fue plata, y de la mexicana Brenda Salazar (109.56), que completó el podio.

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“Esto es algo muy importante para mi carrera deportiva, ya que era la primera vez que tenía la oportunidad de participar en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es una experiencia más para mi carrera deportiva y muy contenta de darle este oro a Colombia”, expresó la campeona.

Pérez también destacó el ambiente que encontró durante su presentación. “Realmente me gustó mucho, no solamente la rutina, sino que el público ayuda muchísimo para que nos vengan a ver. Siento que eso fue bastante positivo a la hora de hacer las presentaciones”.

La antioqueña dedicó el triunfo a quienes la han acompañado en su proceso deportivo. “Esta medalla se la dedico a mi familia, a mi esposo y, claramente, a Dios”, afirmó.

Este nuevo título confirma el gran momento de la patinadora, que lleva dos décadas vinculada al deporte y continúa recogiendo los frutos de su disciplina. En mayo pasado ocupó el quinto lugar en danza individual durante la segunda parada de la Copa Mundo de patinaje artístico, disputada en Garmisch-Partenkirchen (Alemania), y a comienzos de este mes obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Buenos Aires.