Soda Stereo vuelve a Medellín después de 31 años

Soda Stereo anunció su regreso a Medellín después de más de tres décadas. La agrupación argentina se presentará en la ciudad el sábado 12 de diciembre en La Macarena.

“La ciudad volverá a encontrarse con Soda Stereo 31 años después de su última visita, cuando la banda se presentó en el Estadio Atanasio Girardot en 1995. Ahora, una nueva generación tendrá la oportunidad de vivir en primera persona una experiencia que revive el legado de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti mediante una propuesta tecnológica y artística sin precedentes”, dice el comunicado de Páramo Presenta, organizadores del evento.

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Esta gira, denominado Soda Stereo ECOS, Comenzó el pasado 21 de marzo y desde entonces ha recorrido varias ciudades de Latinoamérica, agotando shows y sumando nuevas fechas en Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Lima y Bogotá, donde reunió más de 35.000 personas en tres funciones completamente agotadas en el Movistar Arena.

"ECOS no es un tributo ni un homenaje. Es un espectáculo en vivo concebido para volver a reunir a la banda sobre el escenario y transportar al público a uno de los capítulos más importantes de la historia del rock en español. La innovación, sello permanente de Soda Stereo, vuelve a ser el eje de una experiencia que desafía el paso del tiempo", dicen desde Páramo.