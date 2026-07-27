Deuda del Gobierno llegó a $1.167 billones en junio: ya equivale al 60,5% del PIB

La deuda del Gobierno Nacional continúa aumentando y ya alcanzó un nuevo máximo histórico. Al cierre de junio de 2026, las obligaciones del país sumaron $1.167 billones, equivalentes al 60,5% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para este año, de acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Hacienda. El informe muestra que, aunque el Ejecutivo mantiene su estrategia de financiarse principalmente en el mercado local, el saldo de la deuda sigue creciendo. Solo en el último año el incremento fue cercano a $75 billones, mientras que frente a agosto de 2022, cuando comenzó la actual administración, el aumento acumulado asciende a $363 billones. Actualmente, cerca de ocho de cada diez pesos que debe el Gobierno corresponde a obligaciones adquiridas dentro del país, una estrategia que busca reducir la dependencia del financiamiento externo y limitar la exposición a la volatilidad cambiante. Le puede interesar:Gobierno electo de Abelardo de la Espriella rechaza reforma tributaria de 21,9 billones de dólares

La deuda interna representa más de tres cuartas partes del total.

Del saldo total de la deuda, $899,7 billones corresponden a obligaciones internas, es decir, el 77,1% del total y el equivalente al 46,6% del PIB proyectado para 2026. Dentro de ese monto, $663,2 billones están emitidos en pesos colombianos, Mientras que $236,5 billones se denominan en UVR, una unidad que ajusta su valor de acuerdo con la inflación. Por su parte, la deuda externa asciende a $267,4 billones, lo que representa el 22,9% del total y el 13,9% del PIB. El Ministerio de Hacienda detalló que el portafolio de deuda en el exterior mantiene una estrategia de diversificación por monedas. Del total de las obligaciones externas, el 62,3% está denominado en dólares, el 18,3% en francos suizos, el 17,2% en euros y el 2,1% restante en pesos colombianos.

El servicio de la deuda seguirá presionando las finanzas públicas

Además del crecimiento del saldo total, el informe advierte que durante 2026 el Gobierno deberá destinar una parte importante de sus recursos al pago del servicio de la deuda. En materia de deuda interna, los vencimientos previstos ascienden a $129,6 billones, de los cuales $22,3 billones corresponden a Títulos de Tesorería (TES), tanto de corto como de largo plazo un esto se suma $19,5 billones por concepto de intereses, para un servicio total de $149,2 billones. Lea más: La economía crecería un 2,7% en el segundo trimestre, pero la deuda preocupa En el frente externo, el Gobierno tiene programados pagos por $5,1 billones en intereses y alrededor de $2,6 billones en amortizaciones durante este año. Aunque el Ministerio de Hacienda proyecta que las necesidades de pago comenzarán a moderarse a partir de 2027, los compromisos continuarán siendo elevados. Las estimaciones oficiales muestran que entre 2027 y 2031 el servicio anual de la deuda superará los $95 billones. Solo para 2027 se prevé que el servicio de la deuda interna alcanza $140,5 billones, de los cuales $71 billones corresponderán a amortizaciones de capital y $59 billones al pago de intereses. Conozca también: Nueva MinHacienda de De la Espriella plantea recorte de hasta $60 billones para enfrentar crisis fiscal

La deuda ha aumentado $363 billones desde agosto de 2022

El comportamiento de la deuda pública refleja el mayor volumen de financiamiento requerido por el Gobierno en los últimos años. Las cifras oficiales muestran que el saldo pasó de los niveles registrados al inicio de la administración actual a $1.167 billones en junio de 2026, un incremento acumulado de 363 billones de dólares. Frente al mismo mes del año pasado, el aumento fue cercano a $75 billones, consolidando una tendencia de crecimiento de las obligaciones del Gobierno Nacional Central, pese a la mayor participación del endeudamiento interno dentro de la estrategia de financiación del Estado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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