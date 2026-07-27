Deuda del Gobierno llegó a $1.167 billones en junio: ya equivale al 60,5% del PIB

La deuda del Gobierno Nacional continúa aumentando y ya alcanzó un nuevo máximo histórico. Al cierre de junio de 2026, las obligaciones del país sumaron $1.167 billones, equivalentes al 60,5% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para este año, de acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Hacienda.
El informe muestra que, aunque el Ejecutivo mantiene su estrategia de financiarse principalmente en el mercado local, el saldo de la deuda sigue creciendo. Solo en el último año el incremento fue cercano a $75 billones, mientras que frente a agosto de 2022, cuando comenzó la actual administración, el aumento acumulado asciende a $363 billones.
Actualmente, cerca de ocho de cada diez pesos que debe el Gobierno corresponde a obligaciones adquiridas dentro del país, una estrategia que busca reducir la dependencia del financiamiento externo y limitar la exposición a la volatilidad cambiante.
Le puede interesar:Gobierno electo de Abelardo de la Espriella rechaza reforma tributaria de 21,9 billones de dólares